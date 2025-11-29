Come indossare i collant colorati, 5 outfit che dettano stile

Con le temperature che si abbassano in maniera repentina c’è chi non vuole assolutamente rinunciare ad indossare le gonne, gli abiti corti grazie ai collant colorati e rigorosamente coprenti.

Sono un accessorio cool immancabile durante l’inverno perché sono grado di colorare le giornate più uggiose. Essenziali per non sentire il freddo alle gambe, permettono di creare degli abbinamenti fashion che non passano inosservati e che si possono sfoggiare da mattina a sera.

I collant colorati sono molto amati dagli estimatori dello street style. Dedicati alle donne grintose che sanno osare con stile e audacia. Le nuance da scegliere sono variegate e si abbinano con facilità a quelle di gonne, abitini in maglia e shorts in pelle. Si spazia dal verde pistacchio al viola di tendenza sino a raggiungere le fantasie geometriche.

Ecco a voi cinque outfit con i quali sfoggiare con divertimento e creatività i collanti colorati per look memorabili.

Collant viola con abito in maglia nero

Quest’inverno il viola è uno dei colori di tendenza. Trasuda sensualità ed è in grado di diffondere un’aurea di mistero. Le sfumature con le quali osare sono quelle lilla e il viola ametista. Da abbinare ad un abito in maglia rigorosamente nero che con il suo tessuto in lana o cachemire infonde calore donando anche un tocco di eleganza ad un look da sfoggiare in ufficio o per una serata speciale. Completano questo look ricercato un paio di decolleté con il tacco o stivaletti eleganti.

Collant verde pistacchio con shorts in pelle

Per un look da amante dello Street style il colore verde pistacchio è perfetto da abbinare ad un paio di shorts corti in pelle nera. Un look grintoso e dall’anima rock che si completa grazie ad un cardigan che richiama il colore del collant portato aperto e abbinato ad una t-shirt con stampa. Ai piedi non può mancare un paio di anfibi o biker boorts con tanto di borchie.

Collant rosso con la gonna a quadri

Il colore di questo collant si sposa a meraviglia con una minigonna a quadri in stile britsh che si abbina alla perfezione con il maglione preppy bianco che dona luminosità all’outfit. La scarpa che si abbina alla perfezione e che rispecchia il rigore british è il mocassino. Come alternativa si può optare agli stivali belted che sono l’alternativa di tendenza dei biker boots, una scarpa confortevole e stilosa al tempo stesso.

Collant marrone e gonna a matita

Per un look formale da sfoggiare da mattina a sera anche in ufficio, i collant marroni sono perfetti da indossare con una gonna a matita color caramello, una nuance che in questa stagione invernale spopola. Da mixare alla combo gilet in maglia sempre color caramello e camicia della stessa sfumatura marrone del collant. Un paio di décolleté color cuoio, si confermano un passe-partout anche per questo outfit.

Collant grigio con blazer oversize

Perfetto sia per l’’ufficio e il tempo libero questo look ton sur ton è dedicato a chi ama il comfort dei leggings in inverno.

Questo collant dalla sfumatura grigia li sostituisce e si abbinano ad un blazer lungo che si indossa come fosse un vestito creando un equilibrio tra eleganza e praticità. Completano questo office look un paio di Mary Jane nere di vernice.