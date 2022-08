Idee per utilizzare gli avanzi del cocomero

Il cocomero è il frutto protagonista dell’estate, un vero concentrato di idratazione e vitamine che permette di dissetarsi in qualsiasi momento della giornata. Indipendentemente dalle dimensioni e dalla varietà, l’anguria può essere consumata al naturale e grazie alla sua versatilità può diventare l’ingrediente fondamentale di numerose preparazioni culinarie, ma non solo.

Con gli avanzi del cocomero, infatti, si possono preparare alcune ricette gustose ma anche sperimentare alcune preparazioni utili non solo in cucina. Polpa, semi e buccia si trasformano in componenti fondamentali di ricette e rimedi naturali, unendo un po’ di manualità e spirito creativo.

Ecco una carrellata di idee per riciclare gli avanzi dell’anguria.

Piantare i semi del cocomero

Chi ama il cocomero e ha un piccolo pezzo di terra a disposizione, può dedicarsi alla semina piantando i semi ricavati dal frutto. Si tratta di un’operazione meno difficile di quanto potrebbe sembrare, tuttavia è importante sistemare i semi sul terreno lasciando molta distanza tra le piante preferendo un luogo molto soleggiato. I frutti cresceranno grazie a molto sole e poche innaffiature.

Sorbetto all’anguria

Usando solo la polpa del cocomero, lo zucchero e il limone si prepara facilmente un ottimo sorbetto da gustare come fine pasto o per dissetarsi in altri momenti della giornata. Dopo aver tenuto la polpa senza i semi in freezer per alcune ore, si versa nel mixer insieme a zucchero e succo di limone fino a ottenere un composto denso e cremoso.

Semi di anguria tostati

Sempre tenendo da parte i semi dell’anguria, è possibile realizzare in casa ottimi snack leggeri e salutari. È sufficiente mettere a bagno i semi in acqua naturale con aggiunta di sale, procedendo poi con la cottura in forno a 180 gradi per circa un quarto d’ora dopo averli conditi con olio d’oliva e sale.

Questi deliziosi snack possono essere consumati al naturale oppure aggiunti alle insalate, per dare un tocco di sapore in più alle verdure.

Scorze di cocomero candite

Un’altra preparazione culinaria particolarmente golosa è data dalle bucce di anguria candite, facili da preparare utilizzando le scorze avendo cura di ripulirle dalla parte verde. Dopo aver immerso le bucce in acqua e sale per alcune ore, si procede tagliandole a fettine sottili e versandole in una pentola con acqua e zucchero, fino a farle caramellare ad hoc.

Insalata di feta e cocomero

Con la polpa del cocomero è possibile preparare una golosa e fresca insalata, perfetta per l’estate. Oltre alla polpa tagliata a cubetti occorrono olive nere o verdi private del nocciolo e feta greca a dadini, il tutto arricchito con un filo d’olio e qualche fettina di cipolla fresca. Per preparare la polpa, ad esempio, può essere utilizzato un pratico dosatore di gelato di piccolo diametro.

Coppette per gelato o macedonia

I più creativi, infine, possono trasformare la buccia del cocomero in una serie di simpatiche coppette da utilizzare per servire il gelato o la macedonia. L’ideale è avere a disposizione angurie di piccole dimensioni per creare monoporzioni; tuttavia è sempre possibile predisporre la metà di un cocomero più grande da usare come contenitore da portare in tavola per servire il gelato nelle coppette.