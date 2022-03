Laghi di Plitvice: lo spettacolo mozzafiato della Croazia

I laghi di Plitvice rappresentano la meta di viaggio ideale per gli amanti della natura, per gli over 60 che vogliono ammirare uno spettacolo incontaminato e soprattutto farlo in sicurezza e con tutti i comfort. Quando si parla dei laghi di Plitvice, infatti, non si parla di un viaggio improvvisato in un luogo selvaggio, ma di un sito all’interno di un parco nazionale della Croazia, con tanto di guide che illustreranno le caratteristiche del territorio.





Cosa sono i laghi di Plitvice

I laghi di Plitvice sono tra i. Si tratta di un complesso formato da 16 laghi, oltre ad altri bacini lacustri più piccoli ma non meno significativi, e da questi l’acqua si riversa in piccole o grandi, generando così un peculiare spettacolo della natura.

In generale, nel parco sono presenti 12 laghi superiori con rive più armoniche che sorgono su rocce di origine dolomitica che resistono all’acqua, e 4 laghi inferiori e dalle pareti scoscese, nati su roccia calcarea - legata quindi al fenomeno carsico delle Alpi Dinariche. I laghi si versano infine, attraverso le tantissime cascate, nel fiume Korana. Ma il carsismo dei laghi inferiori e di parte del terreno su cui sorge il parco significa anche un’altra cosa: questo paesaggio è tutt’altro che monotono, ma ricco di gole e naturalmente di caverne e grotte.

Cosa ammirare nel parco nazionale di Plitvice

Il parco di Plitvice nasce nel 1949 ed è il più grande di tutta la Croazia. Sicuramente l’elemento più accattivante del luogo è rappresentato dai laghi, ma si tratta comunque di una minima parte del parco, che è costituito da imponenti boschi e anche alcuni prati.

Anche i boschi godono tuttavia di un peculiare fascino, legato soprattutto alla biodiversità in loco, favorita da un clima temperato in cui vi è molta umidità - che tra l'altro agevola anche lo sviluppo della biodiversità nel sottobosco. Faggi, abeti, ma anche salici, ontani, carpini e pini sono alcuni degli alberi che predominano nel bosco, spesso investito di un profumo di rose selvatiche, in cui vivono gufi, orsi, lupi, linci, caprioli e cervi, oltre che animali più piccoli. Per non parlare dell’ecosistema multiforme e assai variegato presente nelle acque.

Quando visitare i laghi di Plitvice

Il parco è aperto tutto l’anno. Si visita a piedi, ricorrendo alle passerelle oppure mezzi che vengono messi a disposizione dal complesso organizzativo del posto: un trenino, barche e battelli elettrici. In inverno invece la questione è un po’ più complicata, perché, sebbene il clima sia decisamente mite, il parco si trova in montagna e a volte può nevicare, nel qual caso i percorsi vengono ridotti. C'è tuttavia la possibilità di vedere le cascate ghiacciate: si tratta di un'esperienza decisamente interessante oltre che insolita. In primavera e inizio estate invece si può godere della flora presente, tra rose selvatiche e alberi al massimo del loro splendore. Chiaramente è bene munirsi di abbigliamento comodo e adeguato per la stagione scelta, dato che la visita si svolge integralmente in spazi all'aperto.