Avvincenti e ricchi di suspense, 7 romanzi per gli over 50 (e non solo) da regalare a Natale

Regalare un libro, soprattutto a Natale non è facile. Per questo le librerie rilasciano gli scontrini di cortesia: in questo modo, se il dono è fuori target, chi lo riceve lo può sempre cambiare. Ma non è bello per chi sceglie: molto meglio centrare il bersaglio. Qui di seguito una lista di romanzi usciti in Italia nel 2025, che potranno piacere a tipologie specifiche di parenti e amici.

La belva di San Gregorio

Il titolo integrale di questo romanzo true crime, scritto da Marta Barattia, è La belva di San Gregorio - Il caso Rina Fort (1946). Come si può intuire, si tratta di una storia vera: in una Milano appena uscita dalla guerra, vengono trucidati una mamma con i suoi figli nell’appartamento di un condominio di via San Gregorio. La donna si chiama Franca Pappalardo, è originaria di Catania, ma si è trasferita a Milano dopo aver subodorato che il marito, Pippo Ricciardi, avesse un’amante. E in effetti la vittima aveva ragione: l’amante del marito è Rina Fort, sulla quale cadono subito i primi sospetti. Ma sono appunto solo i primi: c’è molto da scoprire per gli inquirenti in questa vicenda, quella di uno dei più celebri cold case della storia italiana dell’immediato dopoguerra. Il romanzo è perfetto per gli over 50, purché siano, naturalmente, appassionati di true crime.

Che succede a Baum?

Finora Woody Allen aveva scritto solo racconti, oltre a tantissime sceneggiature per il cinema. Che succede a Baum? è il suo primo romanzo, dedicato ai suoi fan storici, a quelli che sentono la nostalgia di film come Hannah e le sue sorelle (un film peraltro molto natalizio), Crimini e misfatti o Harry a pezzi. In questo romanzo ci sono tutti i tòpoi del cinema di Allen: il protagonista, Asher Baum, è un giornalista e romanziere ebreo di mezz’età, in crisi con il lavoro e con la moglie, ma con un importante rapporto in corso con la propria ansia. Il cervello di Baum diventa un rifugio in cui lui stesso si rinchiude, finendo per parlare da solo, anche se ha scoperto un segreto che vorrebbe rivelare agli altri.

L’ultimo segreto

L’ultimo segreto rappresenta l’ennesimo romanzo di Dan Brown sulla saga di Robert Langdon, per cui è perfetto per tutti coloro che sono appassionati di questo scrittore e di questo specifico personaggio. La storia parte da Praga, dove Langdon si trova con la propria compagna. Entrambi, naturalmente, finiranno al centro di un intrigo internazionale, in cui razionalità, cultura e mistero si intrecceranno per una trama davvero unica, in cui Langdon, ancora una volta, dovrà capire come salvare l’umanità.

Una storia sbagliata

Uno dei tratti più interessanti dei romanzi di Giancarlo De Cataldo è l’atmosfera, la storia più recente di Roma che si consuma mentre ancora non è dimenticata. Una storia sbagliata è una storia di criminalità, del business della droga negli anni ’70, in un’epoca che di lì a poco vivrà da un lato la criminalità organizzata con la Banda della Magliana, dall’altra il conflitto politico-generazionale degli Anni di Piombo. Il protagonista è un vicecommissario, Paco Durante, che dovrà districare le fila di un fenomeno: la crescita dello spaccio di eroina. È un romanzo dedicato a chi ama i polizieschi a tutte le età, e agli over 60 che c’erano.

Teddy

In realtà Teddy di Jason Rekulak è un romanzo uscito nel 2022, ma nel 2025 è stato riedito in un’edizione speciale molto suggestiva e da collezione. La storia prende le mosse da un bambino di 5 anni, Teddy che dà il titolo al libro, un bimbo che ama disegnare e che ha una nuova babysitter, Mallory. A un certo punto i disegni di Teddy iniziano a farsi più oscuri e inquietanti, lasciando immaginare che qualcosa di terribile stia accadendo nella vita del piccolo. Solo Mallory potrà scoprire cosa accade. Il romanzo è dedicato agli amanti dell’horror.

Questo è il diario di Giulia

Quest’ultimo romanzo di Carlo Lucarelli, sempre molto lungimirante nel cogliere i cambiamenti della società, è molto particolare nella forma: un’agenda vera e propria, sulla quale un’adolescente di nome Giulia, orfana di madre e frequentante una scuola superiore cattolica, non solo appunta i compiti, ma gioca a fare la detective sui piccoli misteri quotidiani della sua cerchia di amici. Amici (e amiche), che a propria volta scrivono su quest’agenda, ultimo ricordo di una ragazza morta. Sì, perché Giulia è morta: è il 1998, dopo pochi giorni avrebbe dovuto compiere 18 anni, ma annega in un bunker. Questo è il punto di partenza per lettori e lettrici, che dovranno scoprire cosa è accaduto a Giulia e perché il suo non è stato un incidente, ma un omicidio. Se proprio non ci si riesce, alla fine del libro ci sono due qr code, uno per gli indizi più importanti e l’altro per la soluzione. Questo è il diario di Giulia è un giallo per gli adolescenti che leggono a spizzico, ma anche per quegli ultraquarantenni che sentono la nostalgia dei loro anni da teenager.

Hunger Games - L’alba sulla mietitura

È il quinto e ultimo capitolo della saga young adult creata da Suzanne Collins. L’alba sulla mietitura è però un prequel della trilogia iniziale sugli Hunger Games. La trama prende le mosse dai 2nd Quarter Quell, ovvero i 50esimi Hunger Games, quelli vinti da Haymitch Abernathy, che nei 74esimi giochi e nel 3rd Quarter Quell sarebbe stato il mentore di Katniss e Peeta.

Nel romanzo si trovano, da giovani, moltissimi personaggi della trilogia principale, se ne scoprono le storie personali, si indagano le ragioni della rivolta nei confronti del dittatore Coriolanus Snow, emergono le radici della spilla con la ghiandaia imitatrice e c’è un finale per la storyline contenuta nel precedente libro, La ballata dell’usignolo e del serpente. Questo libro è perfetto per un nipote o una nipote adolescenti: è romantico, ma c’è tanta azione. I giovani poi sono spesso idealisti: un racconto distopico piacerà sicuramente.