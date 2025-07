Look da sera: come non commettere errori di outfit, in spiaggia, in barca, a ballare

Come fare per non incappare negli errori di stile più comuni durante la bella stagione? I look da sera sembrano essere quelli più facili, ma in realtà sono i più difficili a tutte le età. Ma le over 50 lo sanno: hanno sviluppato nel tempo un grande intuito rispetto a ciò che è chic e a ciò che non lo è. Tuttavia qualche scivolone di stile può capitare a tutte: ecco i consigli per gli outfit in spiaggia, in barca e a ballare nelle sere d’estate.

Niente tacchi sulla sabbia (né sulla barca)

C'è chi proprio non riesce a fare a meno dei tacchi sulla sabbia o sulla barca. Ma se sulla barca almeno viene fatto espresso divieto - si sta a piedi nudi o con apposite calzature per non rovinarne la pavimentazione - sulla sabbia è forse meno intuitiva la questione. La sera in spiaggia si sta invece esattamente come si sta di giorno: scalze oppure con sandali comodi in materiali come cuoio grezzo o ecopelle simil-cuoio, corda o al massimo ballerine in tessuto, cotone o seta. Queste calzature devono essere possibilmente basse, però c'è una deroga per le espadrillas, purché vengano tolte nell'immediato contatto con la sabbia.

Comodità e colori in palette

Per quanto riguarda gli abiti da indossare, è importante stare comode: niente vestiti attillati, bene camicioni e kaftani, magari con grandi scollature o trasparenze: in quest'ultimo caso bisogna indossare sotto un intimo castigato e senza troppi fronzoli, affinché assomigli a un costume da bagno intero o bikini e possa essere quindi mostrato in pubblico senza pudore. Per quanto riguarda i colori, è preferibile essere in palette con mare e spiaggia, quindi via libera a tutti i toni del beige, dell'azzurro e del verde.

Vietati i tessuti sintetici

Questa è una regola d'oro, che non vale solo di sera ma vale per tutta l'estate: niente tessuti sintetici, perché i tessuti sintetici non sono traspiranti. Cotone, lino, canapa, tela indiana, seta: sono tutti perfetti per l'estate, perché sono freschi, naturali e sono declinabili in tantissimi modi diversi.

No ai gioielli, sì alla bigiotteria

I gioielli sono una bella tentazione nelle sere d’estate, perché si esce di più e si possono sfoggiare i propri monili, ma in realtà è sconsigliabile. La ragione risiede nel fatto che situazioni come la spiaggia di sera, la barca, oppure le strutture balneari o simili in cui si può ballare rappresentano tutti contesti informali, benché molto spesso elegantissimi. Quindi molto meglio la bigiotteria oppure al massimo una catenina d'oro con un punto luce al collo, piccoli orecchini aderenti, una fedina, un braccialetto oppure una cavigliera minimale. Niente di impegnativo, insomma.

Niente stivali

Negli ultimi anni, molto spesso, sembrano far capolino nelle scarpiere gli stivali e stivaletti estivi. Non si dovrebbero indossare però, per lo stesso motivo per cui vanno rifuggiti i tessuti sintetici: piedi, caviglie e polpacci possono restare quindi liberi, perché l'effetto fuori stagione non è chic, anzi risulta abbastanza inelegante. Senza contare che se gli stivali sono in pelle, a contatto con la sabbia, si rovineranno inevitabilmente.

Bandite le spalline in silicone

Con vestiti leggeri, con canotte, monospalla o bustier elastici, è possibile che le spalline del proprio reggiseno si vedano. I reggiseni con le spalline in silicone, che sono tutt'altro che trasparenti, anzi si notano lo stesso e anche tanto, sono fuori discussione: chi ha un décolleté minuto può anche evitare del tutto il reggiseno, mentre per tutte le altre meglio il nastro adesivo apposito o i reggiseni a fascia.

Evviva il vimini, la rafia e la paglia

Niente borse di pelle a contatto con la sabbia, perché come accennato si rovinerebbero. E anche queste sembrerebbero fuori contesto e fuori stagione.

Per cui le opzioni possibili e idealmente chic sono il vimini, la rafia e la paglia: con questi outfit e questi accessori, ci si potrà sentire tutte delle Audrey Hepburn oppure delle Jackie O in piazzetta a Capri negli anni ‘60.