Il marrone anche d’estate, il segreto è come lo abbini: 5 colori per non sbagliare

Il marrone anche d’estate? La risposta è sì. Anzi, negli ultimi anni il marrone sta prendendo sempre più spazio e spesso si sostituisce al nero, anche nella bella stagione. Meno scontato del colore della notte, il marrone trova una sua collocazione sia sui vestiti da giorno sia su quelli da sera, sui costumi e sull’abbigliamento da spiaggia.

Per chi vuole essere alla moda, un capo di questa tinta nel guardaroba non può mancare. Anche perché dona un tocco di eleganza sia che lo si scelga per una serata particolare sia che lo si preferisca indossare al lavoro o nel tempo libero.

Certo, dire marrone è dire poco. Le sue sfumature sono tantissime; in questo caso parliamo del colore del cioccolato. Ecco qualche idea su come portarlo d’estate.

Marrone e bianco

L’accoppiata è vincente, il binomio è un classico. Una gonna bianca al ginocchio e una blusa marrone oppure un paio di pantaloni Capri candidi con un top dalla tinta scura sono ottimi accostamenti per un look sofisticato senza sforzo.

Marrone e turchese

Bastano pochi tocchi di turchese per rendere un abito marrone perfetto per le serate estive. Anche perché questa particolare sfumatura richiama il mare e le acque cristalline. Un abito lungo color cioccolato si sposa alla perfezione con accessori di questa tinta d’azzurro: un bracciale rigido, una cascata di pietre ai polsi o al collo, un paio di orecchini pendenti. Pochi accorgimenti, ma il risultato è d’effetto.

Marrone e oro

L’oro illumina e impreziosisce, si sa. E così anche l’abito più anonimo può diventare più interessante e ricco di personalità con qualche dettaglio del colore del prezioso metallo.

Anzi, l’ideale è abbinare un bell’abito minimalista o un completo monocromatico dalle linee pulite con un accessorio mirato, come ad esempio dei maxi orecchini o una cintura. E quando tramonta il sole si può indossare un golfino a rete dorata.

Marrone e rosa

Il rosa è uno dei colori romantici per eccellenza e dunque ammorbidisce un completo scuro.

Una gonna marrone e una maglietta rosa pallido possono essere la divisa giusta per il lavoro. Oppure, per il tempo libero, si possono indossare un paio di pantaloni color della terra, lunghi, ma freschi, con un top rosa confetto. E quando le giornate sono particolarmente calde, perché non provare un paio di bermuda, ad esempio di lino, con una camicetta dalle sfumature rosate?

Marrone e corallo

Il corallo è un colore che effonde energia e vitalità, capace di illuminare anche gli incarnati più spenti.

Questa tinta luminosa è in grado di esaltare l’e, ricordando le meravigliose creazioni naturali che crescono in fondo al mare, porta la memoria alle spiagge, alle vacanze e ai tramonti. Un abito marrone si accenderà grazie a questo colore da portare sui gioielli, su una, oppure su una borsa.

Leggi anche