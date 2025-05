Gonne lunghe e al ginocchio, 7 modelli da avere anche dopo i 50 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

La gonna è da sempre un capo in grado di accentuare la femminilità di ogni donna. È un capo versatile che non può assolutamente mancare nel guardaroba.

Adatto alle situazioni formali o ai contesti lavorativi assume anche un tocco casual. Può essere indossata nel tempo libero per un outfit casual. Abbinata con facilità in base al proprio stile personale è da sempre un grande simbolo di emancipazione ma anche di stile.

È la protagonista delle tendenze di moda della primavera- estate 2025. È presente in tutte le sue lunghezze, in tessuti leggeri, salva caldo e confortevoli. Dalla versione bianca a quella a colori vivaci con stampe a fiori ispirate immancabilmente alla stagione che segna la rinascita della natura, è un vero e proprio passpartout per ogni donna anche dopo i 50 anni.

Quest’anno a regnare sovrana è la versione lunga che sfiora le caviglie. Risulta comoda e adatta ad accompagnare le donne in ogni sfida quotidiana. Può assumere un tocco di eleganza grazie a specifici tessuti o asimmetrie.

Scopriamo insieme quali sono i modelli di gonna lunga immancabile nel guardaroba estivo delle donne over 50 e non solo.

Wrap skirt

Conosciuta come “gonna a portafoglio”. Estremamente pratica e adatta ad ogni tipo di silhouette. Consigliata dagli esperti di stile è la versione leggermente sotto il ginocchio. Preziosa anche per sfoggiare un outfit casual.

In denim

Durante la stagione estiva il denim regna incontrastato. Di tendenza è la gonna lunga con profondo spacco laterale che può essere abbinata anche alle comode sneakers. Molto amate sono le sfumature blu di denim. Torna in voga anche la versione sfumata effetto tie- dye.

Di lino

E' un evergreen per la stagione calda. Indossata sia in città che al mare. È un capo leggero e facilmente abbinabile con un top o una t- shirt casual,

Fluttuante

Da indossare per ogni occasione. Si trova in tessuti leggeri, freschi e fluidi. Rispecchia a pieno lo street style versatile. Ispirata alle suggestioni boho chic è in grado di dona un tocco di originalità;

Fantasia

Quest’anno molti brand propongono per questa versione stampe a fiori maxi o in versione small abbinate a top che riprendono la stessa stampa per un look nostalgico degli anni Settanta. Molto amata è la versione con stampa in stile orientale.

Asimmetrica

Eleganti sono le versioni con strascico per un effetto davvero scenografico. Amata la versione con le balze per un vero e proprio effetto flamenco. Stilosa è in tulle che si arricchisce di romanticismo.

Da sfoggiare nelle occasioni speciali e dedicata a chi sa osare.

In pizzo effetto vedo non vedo

Adatta ai total look monocromatici arricchisce di romanticismo ogni outfit, da quello formale a quello casual. Può essere abbinata con capi essenziali e sneakers super comode.