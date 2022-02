Massaggio ayurvedico: come si fa e benefici per gli over 60

Ripristinare il naturale equilibrio tra mente e corpo, generando benessere a trecentosessanta gradi: questo l’obiettivo del massaggio ayurvedico e, più in generale, della filosofia ayurvedica che si basa proprio sullo stretto legame tra la sfera psicologica e quella fisica e sulla necessità di favorire questa armonia.

Il massaggio ayurvedico ha origini molto antiche e prevede l'esecuzione di una serie di manipolazioni volte a stimolare i cosiddetti chakra, i centri energetici che caratterizzano l’organismo umano ritenuti fondamentali per la conquista del benessere. Esistono diverse tipologie di massaggio ayurvedico, che si differenziano in base alla tecnica utilizzata e che possono variare a seconda dello specifico obiettivo. È importante sottolineare, tuttavia, che questo tipo di massaggi deve essere sempre effettuato da un professionista esperto.



In cosa consiste il massaggio ayurvedico

Il massaggio ayurvedico consiste nell’applicazione di una serie di pressioni, sfregamenti, manipolazioni eseguite usando solamente le mani oppure utilizzando le braccia e i gomiti anche mediante l’uso di unguenti e oli specifici. In alcuni casi si utilizzano i piedi, mentre in altre occasioni sono presenti due massaggiatori contemporaneamente.

Più in generale, attraverso una delle tecniche elencate sopra il massaggiatore stimola alcune zone del corpo in corrispondenza di nervi, legamenti, articolazioni e vasi sanguigni, non prima di aver valutato con attenzione le richieste del paziente e la sua condizione fisica.

È importante che il massaggio sia eseguito in un ambiente caldo e rilassante, illuminato in modo da favorire il rilassamento e talvolta caratterizzato da profumi e aromi particolari. Generalmente chi si sottopone al trattamento si sdraia su un lettino di legno scavato al suo interno, strutturato in due parti volte ad accogliere rispettivamente il corpo e la testa.

Benefici del massaggio ayurvedico per gli over 60

I benefici che il massaggio ayurvedico può favorire sono numerosi, sia dal punto di vista fisico sia meramente energetico. Non ci sono limiti di età per sottoporsi a questo tipo di manipolazione, tuttavia è sempre preferibile consultarsi con il medico e con il terapista stesso per escludere eventuali controindicazioni.

Per gli over 60, in particolare, la disciplina ayurvedica si rivela una preziosa alleata per combattere alcune problematiche molto comuni e spesso dovute all’avanzare dell’età:

contrastare stati d’ansia, stress e nervosismo , condizioni che spesso si ripercuotono anche a livello fisico generando dolori e fastidi diffusi;

, condizioni che spesso si ripercuotono anche a livello fisico generando dolori e fastidi diffusi; combattere l’ insonnia ;

; favorire la buona digestione ;

; alleviare il mal di schiena , dove tendono a manifestarsi rigidità e tensione muscolare;

, dove tendono a manifestarsi rigidità e tensione muscolare; lenire i dolori cervicali anche causati da affaticamento e stress;

anche causati da affaticamento e stress; migliorare la mobilità articolare e sciogliere eventuali rigidità che compromettono il movimento;

e sciogliere eventuali rigidità che compromettono il movimento; combattere l’ emicrania attraverso l’applicazione di pressioni in corrispondenza della fronte, del collo e delle tempie;

attraverso l’applicazione di pressioni in corrispondenza della fronte, del collo e delle tempie; favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso dagli arti inferiori;

dagli arti inferiori; favorire il rilassamento muscolare in generale;

in generale; ridurre il senso di stanchezza e affaticamento.

Per quanto concerne le controindicazioni, infine, il massaggio ayurvedico è sconsigliato in presenza di ferite e lesioni alla pelle, infiammazioni e fragilità capillare. Non possono sottoporsi al trattamento, inoltre, coloro che soffrono di flebite, ipertensione e malattie cardiovascolari.