Moda: 10 capi must-have per gli uomini over 60

Ci sono alcuni capi di abbigliamento che non dovrebbero mai mancare nel guardaroba maschile. Anche per gli uomini che non amano seguire abitualmente i trend della moda, infatti, avere a disposizione alcune specifiche tipologie di vestiti, scarpe e accessori si rivela sempre utile per creare outfit perfetti per ogni occasione.

Quali sono i capi must-have che permettono agli over 60 di vestire in modo impeccabile in qualunque situazione? Volendo stilare un decalogo che comprenda tutte le stagioni è fondamentale inserire alcuni evergreen che non vanno mai fuori moda, tuttavia per scegliere bene è anche importante attenersi a una regola fondamentale: l’abito giusto è sempre quello che permette di sentirsi a proprio agio e trasmette benessere.





Jeans e pantaloni chino

Partendo proprio da un classico intramontabile, nell’armadio maschile deve sempre esserci almeno un paio di jeans: sono un passe-partout universale perfetto per ogni stagione, un capo facilmente abbinabile e soprattutto in grado di esprimere carattere e personalità. Altrettanto versatili e comodi sono i pantaloni chino, alternativa in cotone dei classici jeans che permettono di creare molteplici abbinamenti di colore e che si caratterizzano per un’ottima vestibilità.

Cardigan

Perfetto per l’inverno e per le mezze stagioni, il cardigan non è un semplice maglione ma un capo di abbigliamento pratico e funzionale, in grado di creare un look moderno e originale: è fondamentale, tuttavia, abbinarlo nel modo giusto e mai scontato, portandolo sopra una camicia o anche una semplice t-shirt tinta unita.

Blazer

A metà strada tra la classica giacca e il cardigan, il blazer si caratterizza per un taglio più moderno e meno impegnativo, ottimo da indossare tutti i giorni per valorizzare la figura senza mai cadere nella monotonia.

Cappotto

Il cappotto è immancabile del guardaroba maschile, un capo irrinunciabile anche per l’uomo che preferisce uno stile decisamente sportivo. Gli over 60 che non vogliono rinunciare ad apparire giovanili e moderni, in particolare, possono optare per i cappotti corti, anche doppio petto.

Giacca di pelle

Chi non ha nell’armadio almeno una giacca di pelle? Meglio se vintage e datata, è un capo di abbigliamento che permette di ottenere infinite combinazioni spaziando dallo stile elegante a quello più sportivo anche nella versione “chiodo”.

Polo

Riempire il cassetto di polo è sempre una strategia efficace per cambiare look ogni giorno. Tinta unita o fantasia, queste maglie sono perfette per ogni stagione e garantiscono una vestibilità sempre ottimale, sia nella variante a maniche corte sia nella tipologia a maniche lunghe.

Sneakers

Considerate in origine semplici scarpe da ginnastica, oggi le sneakers sono calzature da indossare in svariate situazioni. Comode e pratiche, si abbinano ai jeans e agli indumenti sportivi in generale. Sono perfette per svecchiare qualsiasi look e donare un tocco di colore.

Dolcevita

Un altro capo passe-partout per la stagione fredda e autunnale è il classico dolcevita, la maglia a collo alto di consistenza più o meno pesante che si indossa da sola, sotto una giacca oppure sotto un abito elegante. La scelta del colore varia in base ai gusti personali e all’outfit finale.

Cintura

Oltre a essere funzionale, la cintura è uno degli accessori più apprezzati e permette di personalizzare un outfit in modo originale. Solitamente si distingue tra le cinture eleganti, più basse e lineari, e le più alte cinture casual. Chi ama osare può sbizzarrirsi nella scelta del colore e del materiale, così come nel design della fibbia. Per un look moderno e sportivo, ad esempio, è perfetta la cintura senza cuciture lungo i bordi.

Bretelle

Anche a 60 anni le bretelle sono un accessorio in grado di ravvivare qualsiasi look. Solitamente non vengono usate insieme alla cintura, applicate con pratiche clip in modo da fissarle a piacere nella posizione che si preferisce. Sono perfette sopra una camicia, con o senza la giacca di accompagnamento.