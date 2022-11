Moda autunno-inverno: 5 accessori da indossare a 60 anni

La moda autunno-inverno di quest’anno permette di tenersi al caldo senza rinunciare all’eleganza e alla ricerca di unicità, due obiettivi fondamentali per le donne over che amano seguire le tendenze fashion in ogni stagione.

Dai caldi cappelli alle sciarpe avvolgenti, passando per le calzature e le cinture che sono in grado di valorizzare ogni tipo di outfit, da giorno o da sera: gli accessori che caratterizzano la stagione fredda appena iniziata rispondono alla crescente richiesta di coniugare comodità e classe, pensati per garantire stile e praticità in ogni occasione.

Ecco 5 accessori destinati a diventare veri e propri must-have.

Cintura gioiello

La cintura gioiello è un accessorio passe-partout che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba femminile. È perfetta per impreziosire un abito morbido e per segnare la vita valorizzando la figura, ma anche per abbellire un semplice paio di pantaloni.

Protagonista della moda autunno-inverno, la cintura si indossa anche sopra un cappotto o una giacca invernale, creando abbinamenti originali e sempre diversi.

Stivali slouchy

Comodi e indispensabili durante tutta la stagione fredda, gli stivali si abbinano perfettamente con qualsiasi outfit. Indipendentemente dall’altezza del tacco, sono tornati di moda gli stivali slouchy caratterizzati dalla presenza di numerose pieghe sul gambale. Un modello morbido e perfetto per mascherare anche una caviglia non proprio sottile. La texture può essere liscia, scamosciata o particolarmente lucida.

Borsa a spalla con catena

Anche la borsa a spalla dotata di catena rappresenta un accessorio evergreen della stagione autunnale e invernale. Questa caratteristica permette di indossare la borsa a tracolla, magari di giorno e in abbinamento a un look più sportivo e casual ma anche di valorizzare un outfit più elegante soprattutto se si opta per una catena dorata in grado di donare un tocco di grazia in più.

Cappello a coche

La cloche è certamente una delle tipologie di cappelli femminili più apprezzate, soprattutto nei mesi invernali e fin dai primi freddi. Sempre femminile e raffinato, è un modello a forma di campana che valorizza i lineamenti del viso e permette di tenere al caldo la testa e le orecchie senza rinunciare allo stile.

È possibile optare per i tessuti impermeabili e rivestiti in pile o lana, oppure per i modelli realizzati in feltro tinta unita, anche con l’aggiunta di decori, cinturini o fiocchi ottenendo uno stile romantico di sicuro effetto.

Un tocco di stile è dato dall'abbinamento con un paio di guanti della stessa tonalità, che permettono di proteggere le mani donando un tocco di raffinatezza al proprio look. Sono perfetti sia i modelli classici che non si estendono oltre il polso, anche impreziositi da fiocchi o dettagli originali, sia le varianti più lunghe dotate di chiusura a zip.

Sciarpa oversize

Perfetta di giorno e di sera, la sciarpa oversize è un accessorio indispensabile sia da sola sia in abbinamento con cappello e guanti. Si può optare per un modello tinta unita oppure per una fantasia più o meno ricca, magari spezzando un look sobrio e monocromatico.

La sciarpa oversize può anche essere impreziosita da paillettes, un elemento sempre trendy che ha il potere di svecchiare e valorizzare ogni look.