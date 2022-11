Che cappello indossare a 60 anni. Tanti modelli e colori per ogni gusto e viso

Tra gli accessori più amati a tutte le età, il cappello rappresenta una risorsa da sfruttare per valorizzare un outfit ma anche semplicemente per coprire e proteggere la testa sia in estate sia in inverno.

Scegliere quale cappello da indossare a 60 anni, in particolare, significa sia optare per il modello più adatto al proprio viso sia dotarsi di un copricapo funzionale in base alla stagione e alla temperatura esterna.

Durante i mesi freddi, ad esempio, dovrebbe essere in grado di riparare dalle basse temperature, dall’umidità e possibilmente anche dalla pioggia. Nei periodi più caldi, invece, il cappello si rivela fondamentale per tutelare dai raggi solari particolarmente intensi e per scongiurare il rischio di insolazione.

Cappelli femminili

Il cappello femminile può declinarsi in una lunga serie di modelli e varianti, da selezionare tenendo conto delle preferenze individuali, del look e delle caratteristiche del viso. Tra le tipologie più adatte all’età figurano: il basco, la cloche, il classico berretto, l’intramontabile borsalino e il bucket hat, meglio noto come cappello da pescatore. In estate, inoltre, è il cappello di paglia a farla da padrone.

Il basco

Il basco è uno dei cappelli considerati evergreen, caratterizzato da una elevata vestibilità e perfetto anche a 60 anni. È un modello molto versatile, ideale in autunno e facilmente abbinabile: si caratterizza per l’assenza di visiera e di falde, può essere portato inclinato ed è facile reperirlo in varie tonalità di colore.

La cloche

Elegante e raffinato, la cloche è un cappello a forma di campana che valorizza il viso rendendo più fini anche i lineamenti più marcati. Può essere anche arricchito da varie decorazioni o nastri anche tono su tono.

Il berretto

Irrinunciabile in pieno inverno, il berretto e la cuffietta si indossano facilmente anche in abbinamento con sciarpa e guanti dello stesso colore. È perfetto per tenere la testa al caldo, tuttavia generalmente non rappresenta un efficiente riparo dalla pioggia.

Il borsalino

Il borsalino è un cappello invernale realizzato in feltro, abbastanza rigido e caratterizzato da una falda abbastanza dritta ma non troppo ampia. Una struttura più morbida ed estesa caratterizza invece la variante chiamata fedora.

Il cappello da pescatore

Chiamato anche bucket hat, il cappello da pescatore si rivela molto utile come riparo dalla pioggia, grazie al tessuto di rivestimento impermeabile e alla falda non eccessivamente ampia. Ne esistono varianti estive e invernali, anche caratterizzate da un caldo rivestimento interno in pile o in pelliccia sintetica.

Come scegliere il cappello in base al viso

La forma del viso dovrebbe orientare la scelta del cappello in ogni stagione, non solo per valorizzare i lineamenti ma anche per nascondere o rendere meno evidenti eventuali difetti. Ecco alcune regole base da seguire: