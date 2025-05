Moda mare over 60: 4 costumi che amerai (e i colori da preferire)

Ascolta ora 00:00 00:00

Le parole d’ordine in spiaggia nel 2025 saranno: inclusione ed eleganza. Tutti i fisici e tutte le età sono le benvenute, per cui anche se prepararsi alla prova costume è ormai una tradizione, si è consapevoli che esistono modelli di costumi da bagno capaci di nascondere piccoli difettucci ed esaltare i pregi che ogni donna possiede. Questo è particolarmente vero per le senior: sono forse presenti smagliature o piccole diastasi addominali dovute alle passate gravidanze? La pelle e i tessuti non sono più elastici come dieci o venti anni prima? Niente paura: tutte possono apparire al meglio, basta solo farlo con stile.

Costume intero con drappeggio

Si stanno affermando già da qualche anno, ma nel 2025 la loro tendenza trova la sintesi più completa: i costumi interi con drappeggio stanno bene proprio a tutte. Non solo perché appunto il drappeggio riesce a occultare qualche inestetismo addominale, ma anche perché complessivamente questo tipo di beachwear propone un’immagine femminile intramontabile: sexy ma non volgare, pudica ma al tempo stesso audace, per sempre chic.

I bikini adattabili

Un altro emblema dell’inclusione in quanto a fisicità sono i bikini con i lacci, che si adattano alle diverse proporzioni che una donna possiede e un’altra no. La produzione di massa nella moda cela infatti, come polvere sotto il tappeto, un problema fondamentale: ogni persona è diversa, per cui non è detto che una donna con un décolleté prosperoso possieda spalle o fianchi larghi, oppure chi è dotato di un lato b minuto non è detto lo sia altrettanto in altre parti del corpo. I lacci sono regolabili e quindi adatti a tutte, secondo la propria taglia abituale s’intende.

Applicazioni dorate (o argentate)

Sono tornati di moda i cosiddetti “costumi gioiello”: quindi via libera a interi, bikini e (in misura decisamente inferiore) tankini con dettagli dorati o argentati, in particolare in corrispondenza di lacci o scollature, a volte con qualche texture. Rappresentano un particolare che impreziosisce l’insieme, che rende il costume da bagno elegante e “personale”, un’espressione del proprio stile da non lasciarsi scappare tanto facilmente.

Cut out

Un modello di costume da bagno che non tramonta mai è sicuramente il cut out, ovvero quello in cui sono presenti tagli “strategici”, sexy ma non troppo, in parti del corpo in cui solitamente non sono presenti inestetismi. Il costume cut out è un po’ l’anello di congiunzione che separa l’intero dal due pezzi, perché non si può definire completamente affine né all’uno né all’altro, tuttavia presenta somiglianze con entrambi.

I colori mare e le fantasie 2025

Per il 2025 i colori maggiormente di tendenza sono decisamente classici: nero, bianco, rosso. Anche se nelle vetrine si potranno scorgere diverse nuance solide, dai marroni ai rosa, sono questi tre colori a dominare la moda mare, sia nella tinta unita, sia nella fantasia.

Molto in vogama anche “alimentari”: via libera a fragole e ciliegie - finora destinate solo a un pubblico teen - ma anche a sensualissimi peperoncini piccanti. Tra i colori nelle fantasie c’è una deroga intramontabile: gli azzurri come il cielo d’estate, i verdi come la vegetazione e alcune sfumature marine.