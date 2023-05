Over, ecco come vestirsi per andare in spiaggia a 60 anni

Over 60 e vacanze, con l'arrivo di giugno scatta la corsa alla scelta degli accessori più adatti da sfoggiare in spiaggia. Non solo il classico costume ma anche articoli, borse e tutto ciò che può completare il look da indossare mentre si raggiunge la postazione dell'ombrellone. Una decisione che deve tener conto delle necessità personali, e tra tutte la comodità nel muoversi tra la sabbia e granelli, in piena sicurezza.

Una combinazione di tessuti ed elementi che possano sposarsi cromaticamente tra di loro, ma anche proteggere pelle e capo dai raggi del sole. In particolare se la cute è molto delicata e necessita di uno schermo solare importante. Scopriamo come vestirsi adeguatamente per affrontare la spiaggia con stile.

Over e look da spiaggia, cosa non può mancare

Ecco ciò che non può mancare nella valigia prima di partire per una vacanza al mare, partendo proprio dal look da sfoggiare in spiaggia, anche a 60 anni. Sicuramente un abbigliamento comodo, pratico, ma non privo di eleganza. Perché se il mare è una meta irrinunciabile, anche l'outfit merita una cura personalizzata. Partendo dal copricapo, meglio largo e di paglia per un tocco bohémien, da abbinare con una borsa in stile, perfetta per contenere creme e libri ma anche da sfoggiare con classe.

Per l'abbigliamento è meglio puntare sul morbido e comodo come un vestito in cotone a trapezio, oppure un abito tunica perfetto per coprire il costume, fino al più classico abito chemisier. Senza dimenticare un evergreen di sempre, il prendisole meglio se con taglio svasato e morbido, o un capo soffice senza maniche in stile Seventies. E tutti in lunghezza variabile, in base al gusto personale, preferendo un'altezza sotto al ginocchio o fino alle caviglie. Meglio ancora se l'abito è in tonalità chiare, leggere, righe sottili o ricami delicati, ideali per i long dress.

Ma non è vacanza se non si sfoggia il vero protagonista da spiaggia, ovvero il caftano, amatissimo anche dalle star che lo abbinano con gioielli e accessori minimal. Un capo dal gusto esotico, grazie alle fantasie che lo caratterizzano, che si può impreziosire con pochi dettagli basic. A completare l'outfit da spiaggia non possono mancare le calzature, meglio le infradito, oppure sandali leggeri o con decoro a gioiello, finendo con gli occhiali maxi d'ordinanza: per un look elegante mai aggressivo o scontato meglio evitare trasparenze, tacchi, capi troppo aderenti e scomodi, e make-up eccessivi. L'obiettivo è rilassarsi, abbronzarsi e diverstirsi. Anche per gli uomini over vale la regola della comodità, per questo è bene preferire camicie larghe in cotone abbinate a pantaloncini comodi e larghi o pantaloni lunghi, sempre in cotone, preferendo tonalità chiare, sandali comodi da abbinare a un paio d'occhiali da sole e un cappello di paglia in stile Panama.

I trucchi per nascondere le imperfezioni

Per un relax da spiaggia completo è indispensabile puntare su un look comodo, come accennato, in particolare per quanto riguarda il momento abbronzatura. Il costume deve risultare pratico e comodo, meglio intero oppure in stile anni '50, con tonalità leggere, delicate ma non spente. Anche se il total black look potrebbe risultare la scelta migliore, un po' di colore è sempre l'opzione più adatta.

In base alle proprie preferenze si può sceglire tra vari modelli partendo dal classico bikini, magari prefrendo modelli in stile anni '60 o '70 a vita alta e coppe rinforzate, e passando per il tankini vera combinazione tra bikini e costume intero. Il costume intero rimane un classico intramontabile, meglio se con bretelle moderne o monospalla, perfetto per slanciare le gambe e la propria fisicità. Il look può essere impreziosito da una camicia lunga morbida, cappello e occhiali in linea.

Per quanto riguarda gli uomini over 60 la scelta del costume deve puntare sulla comodità, come quella offerta da un costume a pantaloncino morbido e non aderente, preferendo modelli tecnici, tonalità gradevoli e fantasie leggere, in abbinamento con sandali o infradito pratici e occhiali da sole. Meglio evitare collane e accessori che potrebbero rovinare l'abbronzatura.