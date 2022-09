Festival Cinema di Venezia 2022: le star over 50 sul red carpet

Alla Mostra del Cinema di Venezia i film sono protagonisti. Ma come ogni anno i look delle dive attirano l’attenzione di tutti per la loro eleganza, la raffinatezza senza tempo e talvolta per l’audacia. Accade con le vip di ogni età, ma in particolare con le over 50: si tratta di artiste con una luminosa carriera alle spalle, che riescono a stupire con abbinamenti audaci capaci di mostrarle in tutto il loro fascino.

Cate Blanchett

Cate Blanchett, 53 anni, ha sfoggiato diversi completi alla “mostra della laguna”. Si segnalano il suo sobrio outfit con t-shirt bianca e giacca nera gessata, completato da un paio di occhialoni da sole vintage, e l’abbinato celeste con profili neri e scollatura castigata, ma anche qualcosa di decisamente più vivace.

Alla premiere di Tar, l’attrice di Elizabeth, Il Signore degli Anelli e Blue Jasmine ha indossato un jumpsuite nero senza spalline. La scollatura era sormontata da splendidi fiori multicolore a incorniciare il suo volto raffinato e affascinante.

Julianne Moore

Presidente di giuria per questa 79esima Mostra del cinema di Venezia, Julianne Moore, 61 anni, ha girato tantissimi film indimenticabili: da America oggi a Il grande Lebowsky, fino a Magnolia e la saga di Hunger Games.

Sul red carpet di Venezia ha stupito con diversi outfit. Per esempio ha sfoggiato un completo nero con mantellina cangiante: l’abito era composto da un corpetto senza spallina e una gonna in tulle nude look. Altrettanto interessante anche il suo tubino nero con scollatura profonda.

Catherine Deneuve

Per la photocall, la diva francese Catherine Deneuve, 78 anni, ha scelto di mostrarsi in camicione blu con la bandiera dell’Ucraina cucita sul petto: una dimostrazione politica la sua, che si è espressa attraverso l’outfit.

La consegna per Deneuve del Leone d’Oro alla carriera è stata invece un altro paio di maniche: presente in diverse pellicole, da Bella di giorno a Miriam si sveglia a mezzanotte, passando per La cagna e Dancer in the Dark, si trattava per lei di un’occasione molto importante e personale. L’attrice si è presentata in total red: il suo abito con una casta scollatura a barca conteneva però un sorprendente ma casto spacco frontale, un vero e proprio capo senza età. Nulla di hot per una star di lunga tradizione, che ha fatto della raffinatezza la sua cifra stilistica.

Hillary Clinton

Non solo dive del cinema. A Venezia ha stupito tutti con il proprio look anche Hillary Clinton, 74 anni. L’ex first lady degli Stati Uniti ed ex candidata sconfitta alle elezioni presidenziali ha stupito tutti con un caftano celeste con ampie maniche a pipistrello e ricami sulla scollatura rigorosamente abbottonata. Per completare il look ha scelto delle ballerine bianche dal gusto arabeggiante.

Sigourney Weaver

Sigourney Weaver ha 72 anni ed è molto celebre per i suoi ruoli in Alien e Ghostbusters. Al suo arrivo in laguna si è mostrata quasi senza trucco e con un abbigliamento molto sportivo: un cappello beige per ripararsi dal sole, grandi occhiali scuri, una polo a righe e una camicia verde scuro lasciata aperta sul davanti. Quello di presentarsi in modo casual allo sbarco, in fondo, è un grande classico della Mostra di Venezia. Per i momenti più solenni l'attrice ha scelto altri capi, come un jumpsuite rosso fuoco con una scollatura a V chiusa da un dettaglio gioiello.

Isabelle Huppert

Isabelle Huppert, 69 anni, è un'attrice francese che nella sua carriera ha vinto numerosi premi per film come Violette Nozière, La pianista e Un affare di donne. A Venezia ha puntato sulla semplicità e al tempo stesso sulla sofisticatezza con un abito nero con collo alla dolcevita, un corpetto attillato e una grande gonna. Il tutto arricchito con preziosi monili in oro giallo coordinati tra loro.

Patricia Clarkson

Infine Patricia Clarkson, 62 anni, che fu ne Il miglio verde, Shutter Island e Basta che funzioni, ha stupito tutti con un abito da sera intrecciato e bicolore grigio canna di fucile e verde militare. Ha inoltre raccolto i suoi bionti capelli in una crocchia ordinata e non ha indossato gioielli, puntando così sulla filosofia del less is more.