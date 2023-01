Musicoterapia over 60, tutti i benefici

La musicoterapia è una disciplina che utilizza la musica con finalità terapeutiche, riabilitative ed educative. Al punto da essere considerata una sorta di "cura per l’anima" incidendo positivamente sul tono dell’umore. Ma i benefici vanno ben oltre il miglioramento del benessere psicofisico e della condizione emotiva. Nel caso dei senior, ad esempio, può essere utile per ottimizzare le abilità cognitive o, anche, per attenuare i sintomi dell'Alzheimer.

Cos’è la musicoterapia

L’uso terapeutico della musica è noto sin dall’antichità. Gli sciamani ritenevano che le cantilene con intonazione monodica (intonata con una singola voce o strumento) favorissero la concentrazione e migliorassero l’umore. Del resto, ne abbiamo un riscontro continuo nella nostra quotidianità come quando, ad esempio, si ricorre ai "suoni della natura" per conciliare il sonno. Oppure quando una canzone evoca un ricordo felice dell'infanzia.

Ma cos’è la musicoterapia? Secondo gli esperti della World Federation of Music Therapy (WFMT) è " l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di uno specialista qualificato, con un utente o un gruppo al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. Fine e beneficio della musicoterapia è sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che possa migliorare l’integrazione intra e interpersonale e, di conseguenza, possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo preventivo, riabilitativo, terapeutico".

Si tratta, dunque, di una disciplina in continua e costante evoluzione che viene adoperata, come detto, con finalità terapeutiche, educative e riabilitative. I benefici sono molteplici:

favorisce la comunicazione;

migliora l’umore e l’apprendimento;

interviene sulla motricità;

aiuta a sviluppare il senso di organizzazione;

vi sono inoltre ulteriori rilevanti obiettivi strettamente terapeutici.

I benefici per i senior

Studi recenti hanno dimostrato che la musicoterapia, ovvero l’interazione con suoni, musiche e ritmi, produce effetti benefici anche a livello fisiologico. In particolar modo per i senior e, nello specifico, laddove sussistano dei particolari deficit cognitivi o disturbi della memoria.

Essa agisce su diverse aree del cervello stimolando i cosiddetti neuroni specchio, dei recettori cerebrali che si attivano quando vengono stimolati da un’azione, o anche involontariamente, incidendo sulla sfera emotivo/emozionale e sull’apprendimento.

Ciò detto, i benefici della musicoterapia per i senior sono numerosissimi. Tra i più importanti:

migliora la memoria;

promuove il benessere;

allevia il dolore;

favorisce la comunicazione;

aiuta ad esternare i sentimenti;

riduce i livelli di stress;

contribuisce a gestire la depressione e ansia.

È bene precisare che, soprattutto laddove sussistano condizioni patologiche (fisica o psichica), essa non si sostituisce in alcun modo alla medicina tradizionale. Pertanto, può e deve essere interpretata come un valore aggiunto nell’approccio ad alcune malattie.

Le "sedute" di musicoterapia vengono gestite da professionisti del settore (musicoterapeuta e musicoterapista) adeguatamente formati presso una scuola di specializzazione. I corsi si svolgono presso le usl, le scuole, gli istituti di riabilitazione, in collaborazione con psicologi, psichiatri e medici.