Occhi stanchi e arrossati, rimedi naturali ed esercizi

Avere gli occhi stanchi e arrossati è un problema che può risultare piuttosto comune. Che sia per l'eccessivo studio, per il tempo trascorso al computer o magari per la troppa lettura, prima o poi arriva quel momento in cui il corpo passa a presentare il conto.

Rimedi naturali ed esercizi rappresentano delle soluzioni spesso molto efficaci e semplici da mettere in pratica. Senza trascurare però la prevenzione ed evitando di portare gli occhi ai limiti della loro resistenza. Si eviteranno così anche alcune conseguenze come ad esempio dei fastidiosi mal di testa.

Occhi stanchi e arrossati, rimedi naturali

Quando si parla di rimedi naturali per gli occhi stanchi e arrossati una soluzione per eccellenza è la camomilla. Basta preparare la tisana come di norma, lasciarla raffreddare e quindi applicarla sulle palpebre chiuse con dei dischetti di cotone idrofilo. Andranno bene anche quelli comunemente utilizzati per rimuovere il trucco dal viso. Immergerli nell'infuso freddo, strizzarli leggermente e quindi lasciarli sugli occhi per circa 20 minuti.

Chi consuma regolarmente del tè nero può utilizzare le bustine con cui ha preparato la bevanda. Al termine dell'infusione lasciarle raffreddare, quindi poggiarle sugli occhi per 15 minuti. Particolarmente semplice da allestire è un altro rimedio naturale: lasciare due cucchiani in frigorifero, posandoli poi sulle palpebre chiuse finché i cucchiani non si saranno riscaldati.

Altro caposaldo nel trattamento degli occhi stanchi e arrossati sono i cetrioli. In questo caso andranno tolti dal frigo e tagliati a fettine relativamente sottili e applicate sulle palpebre chiuse per circa 15 minuti. In alternativa possono essere utilizzate delle fettine di mela, che andranno tenute però circa 30 minuti.

Da non sottovalutare infine la possibilità di acquistare in erboristeria dei colliri, a base di camomilla, fiordaliso, eufrasia o altea, già pronti e 100% naturali. Saranno utili soprattutto in caso di periodi più o meno lunghi davanti allo schermo del computer o anche in caso di lunghe giornate al mare.

Stanchezza occhi, esercizi

Oltre ai rimedi naturali sopracitati vi sono alcuni esercizi efficaci per alleviare il fastidio degli occhi stanchi degli over 60 e non solo. Si tratta di tecniche molto semplici, ma che possono fare la differenza e permettere di arrivare più "freschi" a fine giornata.

Il primo esercizio punta al rafforzamento della muscolatura oculare alternando la messa a fuoco di un oggetto lontano con quella di uno vicino. Ripetere alcune volte, avendo cura di mantenere l'attenzione sul medesimo oggetto per circa 5 secondi.

Altra tecnica conosciuta è quella nota come palming. Si pratica coprendo gli occhi con i palmi delle mani, con le dita poggiate sulla fronte. Così facendo si donerà qualche momento di riposo sia all'apparato oculare che alla mente.

Ulteriore esercizio per alleviare la sensazione di stanchezza agli occhi è quello che prevede di alzare gli occhi al cielo, per poi ruotarli in senso orario e successivamente in direzione antioraria. Il movimento rotatorio dovrà essere lento, cercando al contempo di guardare quanto più lontano possibile.

Infine una tecnica molto elementare ma che può rivelarsi molto utile per chi soffre di occhi secchi. Sbattere le palpebre velocemente per alcuni minuti aiuterà a riequilibrare l'umidità dei bulbi e permetterà di ridurre la sensazione di stanchezza oculare.