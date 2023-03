Offerte Amazon di Primavera: le migliori creme viso in sconto

Il viso di ogni persona è come un biglietto da visita. Rappresenta una parte importante della propria immagine, una parte che si vuole mostrare all’esterno, ma anche e soprattutto allo specchio, per sentirsi al meglio nella propria pelle. Ma gli anni passano per tutti e l’epidermide ha bisogno di cure e benessere: in commercio ci sono diverse creme che possono rappresentare un aiuto tangibile e qui di seguito c’è una selezione da acquistare con le offerte Amazon di Primavera.

La crema antirughe giorno

La crema viso giorno Revitalift di L’Oréal Paris contiene un’azione antirughe e antietà che ridona alla pelle maggiore tono. È a base di una formula che contiene acido ialuronico, citamina C e pro-retinolo, che aiutano moltissimo nella rigenerazione della pelle. Va applicata sull’epidermide di viso e collo pulita mattina e sera. Scopri il prodotto in offerta su Amazon

La crema idratante vegan

L’azione antirughe è importante in una crema per il viso ma è altrettanto importante l’idratazione. Entrambe queste caratteristiche sono contenute nella Organic Cream di Satin Naturel, che è un prodotto vegan a base di aloe vera, acido ialuronico, burro di cacao e olio di argan. Non contiene profumo, parabeni, solfati, microplastiche e non è stato testato sugli animali. Illumina la pelle e riduce le rughe, reidratandola in maniera naturale. Scopri il prodotto in offerta su Amazon

Bava di lumaca per migliorare la vitalità della pelle

La crema viso Cosrx è un prodotto che proviene dalla tradizione coreana in tema di skincare e contiene bava di lumaca, acido ialuronico e betaina, che creano una barriera per idratare e lenire la pelle oltre che tonificarla. Scopri il prodotto in offerta su Amazon

La crema bio con acido ialuronico

Antirughe, idratante, emolliente, tonificante, protettiva, rivitalizzante, antiossidante: è il riassunto delle azioni possibili sulla propria pelle con la crema viso Vovees Artemis. Essa possiede 10 principi attivi naturali, grazie all’acido ialuronico puro, all'olio di argan, di jojoba, di mandorle dolci, di karitè, oltre all’estratto di aloe, di vite rossa e di ulivo, alle vitamine A, D, E, F, agli oli essenziali e alla cera alba. Si assorbe molto velocemente. Scopri il prodotto in offerta su Amazon

La crema giorno che ridona omogeneità

Il viso di tantissime persone presenta imperfezioni, come le diffusissime rughe, o i nei, o differenze nella colorazione o ancora piccoli rush dovuti ad agenti atmosferici e all’azione del sole. Con la crema idratante da giorno Elizabeth Arden Visible Difference è possibile ottenere un volto dal colore e dalla texture davvero più omogenea. Scopri il prodotto in offerta su Amazon

La crema idratante (anche) per il corpo

Alcune creme sono adatte per reidratare sia il viso che il corpo. In questa categoria rientra Dermovitamina Calmilene, che, come suggerisce il nome presenta un’azione lenitiva, oltre che idratante, emolliente, nutriente e liporestitutiva, poiché tutela il film idrolipidico cutaneo. Contiene pantenolo, bisabololo, trealosio, colesterolo e ceramide, può essere applicata più volte al giorno ed è adatta a tutte le età. Scopri il prodotto in offerta su Amazon

