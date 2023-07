Over 60, 5 modelli foulard uomo must have per le occasioni più eleganti

Il foulard è un accessorio imprescindibile per il guardaroba maschile degli over 60. Non solo serve a completare e definire il look ma aggiunge quel tocco di raffinatezza che, specie in occasione di eventi importanti, non guasta mai. Esistono decine di declinazioni di foulard: dal gettonatissimo modello gentleman inglese (ascot) alla inusuale (ma non per questo meno degna di nota) cravatta-foulard. Quest'ultima può essere indossata con qualunque capo di abbigliamento essendo molto versatile e adattabile ad ogni tipo di stile: elegante, casual e sportivo. Chi invece preferisce andare sul sicuro, allora con il foulard quadrato non potrà mai sbagliare. Oltre ad essere molto raffinato è anche particolarmente funzionale: lo si può infatti usare per riparsi da eventuali colpi d'aria o come pochette (quando è di piccole dimensioni).

Quanto a tessuti e colori i senior non hanno che l'imbarazzo della scelta. Chi apprezza di più lo stile classic retro, ad esempio, può optare per un foulard in pura seta (meglio ancora se 100% italiana) con una fantasia damascata o a tinta unita, magari sui toni del blu o bordeaux. Chi invece preferisce osare, può sbizzarrirsi con stampe e trame più fantasiose, come quella floreale oppure con geometrie varie, tipo i cerchi in oro su fondo scuro. Qui di seguito abbiamo selezionato per voi 5 must have per over 60, acquistabili su Amazon e perfetti per ogni gusto ed esigenza.

Hisdren

Specializzata in accessori da uomo di alta qualità, Hisdren propone un foulard modello ascot con fazzoletto da taschino abbinato. Il set, realizzato interamente in morbida seta, può essere indossato per occasioni formali (matrimoni, anniversari e cerimonie in generale) o casual, a seconda delle esigenze. Quanto alle fantasie, sono disponibili in 17 opzioni differenti: dall’intramontabile micro pois alla trama floreale o damascata.

Barry Wang

Da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, Barry Wang propone un set composto da un foulard in morbida seta, un fazzoletto da taschino e un paio di gemelli da polso. Caratterizzato da un design dalla forma unica, il foulard si può abbinare sia a una camicia che a un abito elegante. È disponibile in ben 55 opzioni differenti, adatto a ogni tipo di stile e contesto.

Prettystern

La sciarpa da collo Prettystern è realizzata interamente in pura seta, motivo per cui può essere indossata sia d’estate che in primavera: è leggera, morbida e confortevole sulla pelle. Un foulard versatile che può essere indossato sia come ampio fazzoletto da taschino che da nicki o bandana. È disponibile in 20 opzioni di stampe e colori: dal blu classico all’oro intenso.

Gusleson

Il foulard con nodo a farfalla di Gusleson è un accessorio irrinunciabile per il guardaroba maschile dei senior. La sua texture elastica e unica lo rende particolarmente comodo da indossare e piacevole al tatto. Si addice ad ogni tipo di occasione ed è perfetta per ogni look: dal classico al casual. Può essere perfetto anche come idea regalo per feste, compleanni e altre ricorrenze.

Remo Sartori

Da sempre sinonimo di eleganza, Remo Sartori propone un foulard dallo stile unico e inconfondibile. Realizzata in tessuto 100% italiano, l’ascot doppia pala con estremità a punta, nasce dalla combinazione perfetta tra una lavorazione standard e un’attenta opera sartoriale di rifinitura a mano. Perfetto per ogni stile, dopo l’utilizzo il foulard può essere riposto e conservato all’interno dell’apposito sacchetto in nylon fornito al momento dell’acquisto.

