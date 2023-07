Orologi uomo: da Casio a Tommy, 5 modelli eleganti da regalare

La cura dei dettagli è un’arte. Chi indossa abiti eleganti sa quanto un particolare possa esaltare oppure rovinare la vista d’insieme e sapere accostare un orologio ai vestiti è una questione di stile.

Gli orologi hanno un compito persino olistico, rendono misurabile e visibile il tempo, concetto astratto a cui ognuno dà un peso diverso ma che tutti tengono costantemente d’occhio. Abbiamo scelto 5 orologi eleganti da uomo su Amazon, affinché ognuno possa trovare quello che fa al caso suo.

Armani Exchange

Cronografo con cassa di diametro pari a 45 millimetri e spessore di 12 millimetri, si impone sul polso con naturalezza, anche grazie al quadrante con vetro minerale e la struttura completamente in acciaio inossidabile di colore grigio.

Sobrio con un tocco di sportività intrinseca, con il cinturino largo 22 millimetri e quindi solido e ben piazzato sul polso è perfetto per l'uomo deciso. Serio quando serve ma anche incline alla leggerezza e all’umorismo.

Meccanismo al quarzo, pesa 249 grammi e ha una resistenza alla pressione di un bar, ossia fino a 10 metri di profondità in acqua.

Fossil Me3099

Classico dei classici ma con una sorpresa. Le dimensioni della cassa sono quelle dei canoni dell’eleganza: 44 millimetri di circonferenza per 12 millimetri di spessore, forma rotonda e in acciaio inossidabile agganciata a un cinturino in cuoio marrone che richiama il beige del quadrante. Meccanismo automatico per non perdere mai un secondo e peso veramente small di 79 grammi.

Gli ingranaggi a vista si sposano con l’uomo che non ha niente da nascondere e che mostra a tutti quanto vale.

E la sorpresa? Può rimanere al polso di chi pratica nuoto, perché resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Tommy Hilfiger

Un nome, una garanzia. Un orologio con uno spessore di 9,5 millimetri che trasmette finezza nei gesti e nelle intenzioni. La cassa di 44 millimetri è l’unica misura della sua verve classica, perché tutto il resto è peculiare, a cominciare dal datario e il colore blu brillante del quadrante e del blu del cinturino, in pelle.

Movimento al quarzo, resistente fino a 3 atmosfere (30 metri) e un piccolo segreto: fa la propria figura sia indossato con abiti eleganti sia con quelli più casual, in linea con la produzione dello stilista statunitense che crea capi classici e sportivi. Un orologio semplice all’apparenza, ma di classe quando messo al polso. Una volta provato, sarà difficile stare senza.

Casio MTP-1302PSG-7AVEF

Il classico dei classici in grigio e oro, con cassa rotonda da 39 millimetri di diametro e 9 millimetri di spessore. I caratteri in Neobrite garantiscono la lettura dell’ora anche al buio e il meccanismo al quarzo, il vetro resistente ai graffi e la struttura che sopporta fino a 5 bar di pressione ne fanno un compagno da indossare in qualsiasi occasione.

È un orologio che si adatta a chi ama il classico ma non disdegna contaminazioni più moderne, il colore grigio del quadrante è di rigore, ma la forma affusolata richiama una certa elasticità. Casio è riuscita a produrre un orologio perfetto per i giovanissimi e per chi, giovanissimo, non lo è più.

BREIL Reloj

Da uomo, certo, ma adatto anche alle signore perché di un’eleganza squisitamente neutra. Lo spessore della cassa è di 7 millimetri e la circonferenza di 41 millimetri, accompagnate da un cinturino di 2 centimetri ne fanno un orologio adatto a ogni occasione. Discreto ma in grado di non far sfigurare chi lo ha al polso, è dotato di datario e il display analogico su sfondo blu si adatta ad abiti di qualsiasi colore.

Il meccanismo analogico resiste fino a 50 metri di profondità e la struttura in lega di acciaio lo rendono massiccio quel tanto che basta per essere davvero granitico. Questo significa che può essere indossato anche dagli amanti dello sport.

