Cosa non deve mancare nell'armadio di un uomo over 60

Anche gli uomini over 60 sono attenti al look e allo stile che voglio indossare, tanto da preferire e scegliere abiti e combinazioni precise in grado di rappresentarli. Del resto la senior generation - nel tempo - si è mostrata sempre più curiosa nei confronti delle nuove tendenze, non solo legate al look, ma con un occhio di riguardo anche nei confronti dell'alimentazione, della salute e della cura del proprio corpo.

La scelta del look più adatto sottolinea un'attenzione particolare nei riguardi dell'abbigliamento che più di tutti riesce a rappresentare la personalità. E nell'armadio di un uomo over 60 non devono mancare alcuni capi d'abbigliamento e accessori che possono risultare utili per ogni occasione. Amazon ha selezionato una serie di consigli per gli acquisti tematici di grande impatto, dei veri must have del tutto impedibili. Scopriamoli insieme.

Camicia da uomo per uno stile elegante

Una camicia dal taglio classico realizzata in contone 100% e con manica lunga, un capo imperdibile per gli over 60 che puntano alla raffinatezza. Prodotta da Olymp la camicia vanta un colletto New-Kent con polsini sportivi e ricamo sulla tasca anteriore, un segno distintivo raffinato per un capo subito pronto anche senza stiratura. Vestibilità perfetta grazie alle tante taglie a disposizione, proposte in 5 varianti colore. Scopri il prodotto su Amazon.

Jeans uomo dal taglio dritto e comodo

Comodi e dalla massima vestibilità, sono un classico di sempre ovvero i Levi's 501 Original Fit in colore blu. Taglio dritto in cotone e materiale sintetico, con chiusura frontale ben rappresentata dal classico bottone. L'azienda, che crea modelli dal 1873, ha prodotto questo articolo con tecnologia Water<Less, che utilizza il 96% di acqua in meno rispetto alle tecniche di finitura tradizionali. Inoltre collabora con Better Cotton Initiative per una coltivazione del cotone più sostenibile a livello globale. Scopri il prodotto su Amazon.

Polo uomo a due bottoni

La polo Lacoste è un must have senza tempo, frutto del lavoro sapiente di un'azienda storica e operativa sin dal 1933 in grado di offrire prodotti di lusso e di grande qualità. La polo realizzata in 100% cotone presenta un colletto morbido e una chiusura a due bottoni, con rifinitura a coste anche per le maniche. Morbida, traspirante, è un capo fittante e confortevole disponbile in varie taglie e colori, perfetta per ogni occasione: dalla più classica e quotidiana a quella più elegante. Scopri il prodotto su Amazon.

Cintura uomo in pelle biologica

Eleganza e qualità elevata per la cintura in vera pelle biologica di Tommy Hilfiger, morbida e comoda ma anche super resistente. Il modello è largo 4 centimetri, presenta una fibbia molto pratica ma di impatto realizzata in metallo satinato con chiusura regolabile. Si abbina a ogni occasione e a ogni outfit, dal casual all'elegante, tutto merito dello stile iconico del brand stesso. È disponibile in quattro modelli differenti, perfetti per completare il proprio outfit. Scopri il prodotto su Amazon.

Occhiali da sole con lenti polarizzate

Per completare il look estivo non possono mancare gli occhiali da sole, come questo modello Polaroid by Carrera di colore nero con lenti polarizzate. Un segno distintivo per il brand che le ha brevettate nel 1937, garantendo un prodotto di qualità in grado di proteggere la vista filtrando correttamente la luce. Gli occhiali, dalle forme stilose, sono molto resistenti, presentano un fltro anti abbagliamento per una visione più rilassata e una percezione vivida dei colori. Inoltre proteggono dai raggi UV e riducono l'affaticamento oculare, e si possono indossare in ogni occasione: anche mentre si fa sport. Scopri il prodotto su Amazon.

