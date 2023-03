Over 60 e acido succinico fai da te: cos'è, usi e come prepararlo

L’acido succinico si rivela particolarmente benefico da diversi punti di vista e a trarne vantaggio sono anche gli over 60, che possono sfruttarne al meglio le proprietà soprattutto dal punto di vista cosmetico ma non solo.

Il nome di questo prezioso acido deriva dalla parola latina “succinum”, che significa ambra e che rimanda proprio alla resina fossile di consistenza vetrosa che ne contiene elevate quantità. In termini scientifici, invece, l’acido succinico appartiene alla categoria degli acidi carbossilici e ricorda da vicino l’acido citrico, anche per l’aroma di limone.

Principali usi dell’acido succinico

L’acido succinico si trova quindi nell’ambra, soprattutto nell’ambra baltica ne contiene una quantità variabile tra il 3 e l’8 %, ma in dosi minori può essere rilevato anche in molti tipi di frutta acerba e nella verdura, ad esempio la lattuga, i broccoli, la barbabietola, il rabarbaro e gli asparagi.

Come derivato dall’ambra è possibile reperirlo sotto forma di polvere bianca e cristallina che può essere sciolta facilmente in acqua o altre sostanze cremose, perfetta per essere utilizzata in ambito cosmetico e alimentare. Diversi studi, inoltre, hanno messo in evidenza le proprietà dell’acido succinico per rafforzare il sistema immunitario, placare lo stress, stimolare il sistema nervoso e sortire un effetto antinfiammatorio naturale.

Usi alimentari

L’acido succinico rappresenta un valido regolatore di acidità, in grado di placare i disturbi di stomaco legati alla gastrite e al reflusso gastroesofageo. È anche un ottimo aromatizzante naturale.

Usi cosmetici

In ambito cosmetico, inoltre, l’acido succinico vanta spiccate proprietà esfolianti, lenitive e protettive dallo stress ossidativo, virtù da sfruttare nell’ambito dei trattamenti anti-age e nei peeling cutanei volti a esfoliare l’epidermide e rinnovare le cellule superficiali. Questo acido, inoltre, è presente all’interno di molte creme e lozioni finalizzate a trattare ed eliminare le discromie cutanee.

A beneficiare dell’acido derivato dall’ambra naturale, in particolare, è la pelle matura di molte zone del corpo che si presenta opaca e caratterizzata da ruvidezza, inspessimento e grigiore. Un’altra virtù cosmetica dell’acido succinico, infine, è legata alla cura dell’acne.

Acido succinico fai da te

L’acido succinico, come accennato sopra, si trova spesso nella lista degli ingredienti di creme, sieri e trattamenti destinati al viso e al corpo e finalizzati a ottenere un effetto esfoliante.

È possibile reperirla sotto forma di polvere, da adoperare soprattutto come ingrediente aggiuntivo di creme e lozioni da applicare sulla pelle di viso e corpo o sul cuoio capelluto, per eseguire massaggi stimolanti o per favorire la crescita dei capelli.

L’acido estratto dall’ambra, inoltre, può rivelarsi efficace anche come rimedio naturale per trattare dolori e altre manifestazioni dovute a infiammazioni e reumatismi.

Altri usi dell’acido succinico

Un altro vantaggio dell’acido succinico è la possibilità di usarlo anche a beneficio delle piante e delle coltivazioni. Nelle colture vegetali, infatti, questo prodotto può trasformarsi in un ottimo fertilizzante naturale in grado di favorire l’assorbimento delle sostanze nutrienti del terreno ma anche di incentivare la produzione di clorofilla, stimolando la crescita delle foglie e rafforzando le radici.

Per questo tipo di utilizzo è preferibile reperire l’acido succinico in compresse, che devono essere sciolte nell’acqua rispettando alcune precise proporzioni.