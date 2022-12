Over, la dieta invernale per la salute

La dieta invernale, gli alimenti proposti dalla stagione, sono un supporto indispensabile per il benessere dell'organismo, in particolare per gli over. Dopo gli eccessi alimentari delle feste e i piatti ricchi di calorie, è giusto affidarsi a scelte più sane ed equilibrate. Del resto le abbuffate degli ultimi tempi possono aver inciso sul desiderio di sedersi nuovamente a tavola per mangiare.

Meglio affidarsi a un menu più leggero ma non privo di nutrimento, che possa agevolare un effetto detox generale. Utile per ripulire l'organismo dalle tossine, migliorando anche lo stato di salute della pelle e dei capelli. E, principalmente, che possa offrire tutto il nutrimento utile a prevenire o contrastare i malanni di stagione, magari preferendo alimenti e cibi del periodo, ricchi di sostanze nutritive ed energia per affrontare il quotidiano.

Over e dieta invernale, quali i benefici

Un menu invernale ben calibrato può offrire molti benefici a partire da una ricarica costante di sostanze nutritive, indispensabili per il buon funzionamente dell'organismo: a questo è fondamentale accompagnare una ben dosata ed equilibrata idratazione. Queste sono scelte precise in grado di supportare la salute dei senior, prevenendo problematiche fisiche ma anche i fastidiosi malanni di stagione. Il cibo diventa alleato, in particolare per gli over, che fronteggiano un inevitabile ma graduale cambiamento del proprio corpo: è importante saper ascoltare il proprio fisico, sostenendolo con uno stile di vita e alimentare del tutto equilibrato.

Del resto un menu ben bilanciato previene patologie e malattie, e anche le influenze stagionali, agevolando una guarigione più rapida. Permette inoltre una buona depurazione fisica dalle tossine, supporta il lavoro e il benessere degli organi a partire dal cuore, passando per reni, fegato e pancreas. Previene problematiche legate alla stipsi, agevolando una corretta minzione, supportando il tono muscolare, regolando i livelli di colesterolo e glicemia. E in particolare garantisce un corretto assorbimento delle proprietà nutritive, impedendo che l'organismo incappi nella malnutrizione, con relativa perdita di peso e indebolimento. Non è necessario affidarsi a diete drastiche, ma al contrario abbracciare uno stile alimentare equilibrato e adatto al fabbisogno personale.

I cibi perfetti per contrastare le problematiche invernali

Il cibo è un alleato prezioso per il benessere della categoria over, sia i più dinamici e attivi che quelli maggiormente predisposti per una vita tranquilla. La prima regola riguarda la scelta dei prodotti che devono risultare di stagione, meglio a chilometro zero o acquistati sul territorio, e in particolare freschi. Una necessità fondamentale per poter assorbire tutte le proprietà nutritive presenti negli stessi cibi. Tra quelli più utili in questo periodo non possono mancare:

Frutta di stagione - agrumi quali arance, mandarini, clmentine, limoni e pompelmo, vera ricarica di vitamina C, ma anche validi quantitativi di sali minerali, polifenoli, acido citrico. Un mix utile a contrastare i radicali liberi, arginare le problematiche respiratorie e migliorare la salute del sistema cardiovascolare.

- verza, broccoli, cavolfiori, cavolo cappuccio, , cavolini di Bruxelles per un buon apporto di vitamina C. Seguiti da barbabietola, carota, rapa, cime di rapa, radicchio, pastinaca, zucca, cipolla, topinambur, patate, spinaci, catalogna, coste ed erbette che forniscono anche vitamina E, B ed A, sali minerali quali ferro, potassio, calcio, fluoro e magnesio. La loro è un'azione di protezione delle ossa, della vista, della memoria, del sistema respiratorio e cardiovascolare, grazie alla forte azione antiossidante. Frutta secca - per un buon apporto di vitamina E e di zinco, in favore del sistema immunitario e contro gli stati di raffreddamento, è meglio assumere noci, nocciole, pistacchi e mandorle. Una presenza fissa della stagione natalizia e invernale, golosità della tavola ma benefiche perché ricche di acidi grassi polinsaturi. In tandem con gli oli vegetali, come quello di germe di grano, nocciola, girasole, di oliva.

- i primi scaldano il corpo e sono un aiuto fondamentale per la depurazione dell'organismo, con una preferenza per quelli integrali quali farro, orzo, kamut, riso. I legumi come lenticchie, fagioli, ceci offrono energia, forza, combattono la stanchezza grazie al buon apporto di zinco, ferro e selenio. Spezie ed erbe aromatiche - ricche in minerali e vitamine, combattono i virus, contrastano le infiammazioni e i batteri come il timo, l'aglio, i chiodi di garofano, la curcuma, lo zenzero, l'alloro.

Per un buon regime alimentare quotidiano è fondamentale variare, offrire porzioni e combinazioni equilibrate puntando sulla freschezza dei prodotti. È fondamentale una corretta idratazione a base di acqua naturale ma anche di tè verde, tisane, infunsi e succhi freschi. Meglio evitare invece i prodotti troppo raffinati, elaborati o carichi di zucchero, in favore di alternative sane, integrali e dolcificanti naturali.

Qualche suggerimento

Ecco un piccolo esempio di come mescolare cibi e prodotti in modo sano.

Colazione : non possono mancare le bevande calde con una preferenza maggiore per il tè magari verde o deteinato, oppure un infuso alle erbe o anche un tazza di latte magro o latte vegetale. Fette biscottate integrali o pane tostato con marmellata o miele ma senza zuccheri, biscotti sempre integrali con una spremuta fresca ed eventualmente della frutta secca o fresca.

: non possono mancare le bevande calde con una preferenza maggiore per il tè magari verde o deteinato, oppure un infuso alle erbe o anche un tazza di latte magro o latte vegetale. Fette biscottate integrali o pane tostato con marmellata o miele ma senza zuccheri, biscotti sempre integrali con una spremuta fresca ed eventualmente della frutta secca o fresca. Pranzo : un piatto di pasta magari integrale, oppure di cereali con l'aggiunta di un sugo alle verdure, proteine cucinate in modo leggero con contorno di verdure di stagione. Meglio il pesce oppure una frittata light con aromi e spezie.

: un piatto di pasta magari integrale, oppure di cereali con l'aggiunta di un sugo alle verdure, proteine cucinate in modo leggero con contorno di verdure di stagione. Meglio il pesce oppure una frittata light con aromi e spezie. Cena : immancabile la zuppa o la vellutata con verdure oppure di legumi e aromi, carne bianca per secondo (pollo o pesce) e sempre con verdure fresche.

: immancabile la zuppa o la vellutata con verdure oppure di legumi e aromi, carne bianca per secondo (pollo o pesce) e sempre con verdure fresche. Spuntini e merende: smoothie di frutta e verdura o frullati senza latte, yogurt light ma anche frutta secca con moderazione, spremute e arance.

L'improvvisazione è nemica della salute, in particolare se si è sottoposti a specifiche cure farmacologiche o se è presente qualche patologia. Per questo, come detto, è bene affidarsi a un nutrizionista che potrà creare il percorso alimentare più adatto alle proprie esigenze. Non una dieta ma un vero menu che potrà nutrire, garantire forza ed energia e combattere i radicali liberi e i malanni di stagione.