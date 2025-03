Over 60: gli errori di stile che fanno sembrare più vecchi (e come evitarli)

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli errori di stile possono capitare a tutte le età. Forse sono più frequenti quando si è giovani e inesperte, ma uno scivolone sul look può accadere: per questo possono essere utili dei consigli per prevenirlo in particolare dopo i 60 anni, ovvero quando ogni donna dovrebbe aver sviluppato uno stile personale consolidato. Certo, l’outfit migliore è sempre quello in cui si è a proprio agio, sia dal punto di vista della comodità sia dal punto di vista estetico, ma il modo in cui ci si veste è anche e soprattutto un mezzo per esprimere la propria personalità. L’abito non fa il monaco? Può essere, ma sapersi ben vestite aiuta molto l’autostima.

3 outfit per sembrare più giovani

Maglie, camicette, pantaloni, gonne e abiti vanno sempre scelti in base ad alcune caratteristiche personali, come le forme del proprio corpo (a pera, a mela, a clessidra e così via) o colori di occhi, capelli e carnagione. In generale andrebbero evitati gli outfit troppo giovanili o troppo seriosi che appesantiscono l’aspetto e mostrano molti più anni di quelli reali.

Queste sono tre idee per look da giorno:

lo spezzato. I tailleur, sia giacca-gonna sia giacca-pantaloni appartengono a un retaggio del passato. Molto meglio mescolare stili e colori con un blazer e un paio di pantaloni scelti in base alle proprie forme (quindi via libera a gamba dritta, pinces, ma anche jeans); il classico. Il look total black non passa mai di moda e capi base neri senza troppi tagli particolari vanno bene in tutte le situazioni. Però vanno arricchiti con accessori colorati, come foulard, bigiotteria, magari un cappello o una cintura; il total denim. Scegliere abiti o look completamente in denim purtroppo non va bene tutto l’anno, per ragioni di temperature esterne, ma in primavera e in estate completi, abiti, prendisole in tessuti un tempo ritenuti poveri (denim, jeans e fustagno) sono perfetti per le occasioni informali, come fare la spesa o andare al lavoro se non è richiesto un particolare dress code.

4 capi da indossare a 60 anni

Gonne

Per le over 60 il must è sempre la gonna, di qualunque lunghezza. Alla caviglia, al polpaccio, al ginocchio o una mini castigata possono essere la scelta giusta per diverse fisicità. Meglio che la stoffa abbia colori tinta unita, o i pois piccoli e un po’ retrò se ci si sente autoironiche. Bene i tagli lisci e ampi e i plisset.

Abiti dal taglio morbido

Gli abiti che si scelgono, sia da giorno che da sera, dovrebbero avere un taglio morbido, quindi niente che fasci, evidenzi o metta in mostra difetti perfino trascurabili o quasi inesistenti. Meglio la comodità ma attenzione: tagli morbidi non vuol dire informi.

Kimono

Su camicie, maglioni, canotte o magliette, un kimono sulle spalle, magari con una fantasia molto colorata e in seta valorizza moltissimo l’outfit complessivo. E al tempo stesso slancia la figura senza appiattirla.

Camicette

Le camicette classiche sono sempre l’ideale per le donne over 60, ma non bisogna disdegnare qualche modello particolare, per esempio gli scolli alla coreana oppure le ruches su scollature e maniche.

4 capi da non indossare a 60 anni

Abiti scollati o attillati

In ogni ambito, la misura e l’equilibrio sono necessari per poter raggiungere una certa efficacia: anche con lo stile, gli eccessi possono essere deleteri. Per cui abiti troppo scollati o troppo fascianti sono da scartare dopo i 60 anni. Ma ci sono sempre le eccezioni. Un abito su misura può presengare qualche piccolo eccesso, proprio perché è cucito in base all’immagine della persona che lo indosserà (e quindi calzerà alla perfezione), ma un abito fatto in serie a partire da uno standard molto spesso irrealistico evidenzierà caratteristiche che magari non si desidera emergano.

Scarpe simil casual

Sono decisamente comode le scarpe simil casual, quelle che sembrano delle sneakers ma non lo sono. Tuttavia nel caso delle scarpe meglio evitare queste vie di mezzo: quindi meglio dei mocassini, delle ballerine o delle sneakers tout court, o, se si vuole virare su qualcosa di elegante, meglio optare per delle scarpe con un tacco comodo, non altissimo ma che assicuri stabilità, per esempio come nelle scarpe da tango.

Fantasie maxi

Da evitare anche le fantasie maxi: grandi fiori, grandi pois o grandi geometrie possono risultare difficili per alcune fisicità, specialmente se ci sono troppi colori tutti insieme.

Ma anche in questo caso c’è una grande eccezione: il tartan va bene per tutte le età, ma non è da considerarsi elegante in quei contesti in cui non è tradizione indossarlo.

Cardigan

Male anche i cardigan, che ingolfano e rendono la linea del corpo informe. Meglio mostrare, sempre senza eccedere, che coprire in maniera goffa.