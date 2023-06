Over, ecco 5 cose interessanti da fare con gli amici

L’amicizia fa bene alla salute. Oltre all’esperienza personale, lo dimostrano gli studi scientifici. Avere amici su cui contare e con cui condividere qualcosa della propria vita è un vero toccasana.

Ecco dunque alcuni spunti riguardanti le attività da fare con i propri amici.

Attività fisica con gli amici

L’attività fisica è un baluardo contro l’invecchiamento, aiuta il corpo e la mente e migliora in generale la qualità della vita. Il movimento agisce sull’equilibrio, la postura, la forza muscolare, la resistenza, la flessibilità e le attività praticabili sono davvero tante.

Molto spesso però l’attività fisica non viene svolta per pigrizia o perché non ci si diverte a sufficienza. E ciò benchè si sia consapevoli che fare del moto ha un effetto positivo sulla salute.

Il traino dunque possono essere proprio gli amici: a volte basta mettersi d’accordo anche solo per fare una passeggiata insieme.

Dedicarsi al volontariato con gli amici

Anche in questo campo vale quanto detto per lo sport. In due tutto è più semplice, se quindi sapete che dedicare del tempo agli altri è ciò che volete fare, ma non siete mai riusciti, scegliere di condividere l’attività insieme a qualcuno che si conosce bene è una buona idea.

Gli ambiti in cui si può operare sono tantissimi: quel che è certo è che c’è sempre bisogno di una mano.

Peraltro occorre sottolineare che il volontariato non apporta benefici solo a chi riceve ma anche a chi dà. Maggiore fiducia negli altri, aumento dell’autostima, avere occasioni di socializzare sono solo alcuni tra gli effetti positivi del volontariato su se stessi.

Cohousing con gli amici

Non è una scelta per tutti, ma vale la pena prenderla in considerazione in particolare se si soffre di solitudine o se si vuole dividere i costi del vivere quotidiano. La parola cohousing, tradotta dall’inglese, significa letteralmente abitare insieme. Si tratta in sostanza di un modo diverso di vivere la casa.

Il cohousing si realizza in strutture dove si alternano stanze private, in maniera tale che ciascuno abbia la propria riservatezza, ed aree comuni, come ad esempio il giardino, la lavanderia, zone ricreative, la sala da pranzo. Le zone in condivisione hanno un duplice scopo: da una parte quello di dividere i servizi e i relativi costi, dall’altra di permettere di trascorrere insieme ad altri il proprio tempo.

In questo modo si abbatte la solitudine. Ciascuno però deve collaborare nella gestione della casa: per questo probabilmente la condivisione tra amici è più semplice.

Organizzare un viaggio o una gita con gli amici

Magari sono tanti anni che non si organizza un viaggio come si deve, sempre presi tra mille impegni.

Un viaggio con gli amici, breve o lungo che sia, è sempre una buona idea. Se gli amici sono quelli giusti, le risate sono assicurate e qualsiasi attività, compresi gli imprevisti, possono trasformarsi in ricordi memorabili.

Dove andare? Mare, terme, montagna, laghi, città d’arte, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Certamente occorre pianificare un itinerario che sia alla portata di tutti i partecipanti.

Il vantaggio poi per chi è in pensione è notevole perchè può viaggiare quando tutti gli altri devono rimanere a casa a causa del lavoro o della scuola dei figli e quindi può godersi la bellezza autentica dei luoghi con maggiore tranquillità.

Scrivere un libro o un blog a quattro (o più) mani

Scrivere un libro o un blog con gli amici è un’attività particolare. Scrivere insieme ad altre persone potrebbe essere arduo da un certo punto di vista, ma dall’altra parte, se si ha un amico con cui si è condiviso qualcosa, magari gli anni dell’infanzia o della giovinezza, sicuramente la proposta risulterà molto piacevole.

Mettersi all’opera insieme significa mantenere la mente in allenamento e avere qualcosa che dà carica ed energia.

In più, di grande valore, è l’iter che si compie per raggiungere l’obiettivo tra risate, pianti, e viaggi nel passato grazie ai racconti che permettono di riportare alla mente i ricordi. Scrivere diventa anche terapeutico, oltre che interessante.

Un impegno del genere da portare a termine inoltre mantiene positivi e attivi.