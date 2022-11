Cohousing per gli over. Tutte le info

Il cohousing è la nuova frontiera del vivere la casa, una realtà utile per gli over che prediligono la condivisione degli spazi e l'interazione e che amano anche preservare l'intimità delle proprie abitudini, delle proprie aree casalinghe. Il cohousing è la risposta perfetta per abbattere la solitudine e la sensazione di abbandono, ma anche per allontanare lo spettro della casa di riposo o rimandare la presenza di una persona di supporto, se non necessaria.

Indicatissimo per i senior amanti della convivialità, autosufficienti o in grado di gestire il proprio quotidiano. Una nuova filosofia dell'abitare moderno, in grado di agevolare le soluzioni pratiche dedicate ai rappresentanti della golden age. In funzione di una migliore socializzazione e condivisione tra residenti.

Cohousing, di cosa si tratta

Molto presente nel resto del mondo il cohousing è una realtà nata e diffusa nel Nord Europa, dove è molto forte l'interesse nei confronti degli over, delle loro problematiche e necessità. Il termine rimanda a una sorta di coabitazione condivisa degli spazi comuni e dei servizi per tutti, una sorta di versione moderna della comune. Una dimora creata in funzione degli stessi senior, con la loro collaborazione in fase progettuale per la realizzazione ad hoc di aree private, personali e ambienti comuni. Ad esempio zone green, giardini, lavanderie, sale hobbies, palestre, zone ricreative, stanze per il pranzo, biblioteche e cucine.

La collaborazione di tutti i residenti è fondamentale per il buon funzionamento del concetto di cohousing, dove ognuno vanta la gestione dell'abitazione al pari degli altri e con la possibilità di usufruire anche di aree private in difesa della propria intimità, ad esempio bagni, camere da letto e angoli personali. Un modo di vivere la casa in piena condivisione, in grado di abbattere lo spettro della solitudine, favorendo nuove dinamiche di interazione e di vita. Una prospettiva esistenziale del tutto moderna, che permette di creare un valido equilibrio tra il vivere insieme e i momenti personali.

Vantaggi e benefici

Il cohousing è una soluzione davvero perfetta per i senior più attivi, desiderosi di creare nuove interazioni e vivere l'ambiente casa in modo vivace e propositivo. Una realtà utile anche per chi è solo e, nel cohousing, può trovare supporto, vicinanza, complicità abbattendo lo spettro della solitudine. Una risposta utile contro l'auto isolamento in favore di una migliore inclusione. Tanti i vantaggi di questa soluzione abitativa, come dimostrano le realtà del Nord Europa, ad esempio:

coinvolgimento diretto dei residenti anche durante la fase progettuale, così da realizzare moduli abitativi in grado di rispecchiare le singole necessità;

risparmio economico dato dalla condivisione delle spese comuni;

possibilità di usufruire di servizi specifici, anche di tipo medico , attraverso pratiche co-care con un'aggregazione di domande e servizi, utili a risparmiare;

, attraverso pratiche co-care con un'aggregazione di domande e servizi, utili a risparmiare; la possibilità di abitare in una casa moderna con tutti i comfort, sia privati che comuni;

condividere gli spazi con persone coetanee, con interessi simili in favore di una migliore socializzazione e in funzione di una micro società equilibrata ed eterogenea;

riqualificazione di aree urbane, una priorità del cohousing del Nord Europa, promuovendo un'edilizia a minore impatto ambientale e la possibilità di curare aree verdi abbandonate.

Cohousing in Italia

Nonostante il cohousing sia molto diffuso nel resto d'Europa, con veri e propri villaggi e aree dedicate ai senior, in Italia queste formule di coabitazione sono ancora poche, con uno sviluppo lento anche se in crescita. Una realtà interessante che vanta modelli virtuosi, che purtroppo si scontra con i retaggi culturali tipici del made in Italy, dove la condivisione delle case, degli oggetti o delle realtà abitative crea ancora imbarazzo, una condizione che spesso implica anche il cambio di zona, di quartiere e di abitudini. E che richiede una buona autosufficienza fisica e personale, oltre a una migliore conoscenza delle nuove realtà abitative moderne.

Un cambio non sempre accolto con entusiasmo, nonostante l'Italia sia tra le nazioni con un'elevata presenza di senior all'interno della popolazione. Benché il cohousing attualmente non rientri tra i maggiori modelli abitativi della penisola, in futuro potrebbe suscitare maggiore interesse tra i senior. Le future generazioni over risulteranno maggiormente informate e attrezzate, aperte a soluzioni differenti e per questo interessanti.