Over, le migliori attività fisiche da fare all’aperto a 60 anni

La primavera porta sole, profumi, fiori ed energia. Non c’è niente di meglio che sfruttare la bella stagione per dedicare del tempo all’attività fisica all’aperto. I benefici sono tantissimi, sia dal punto di vista fisico sia psichico. Muoversi fa bene anche all’umore e può essere un’occasione di socializzazione.

Ecco una serie di attività dedicate agli over 60, da effettuarsi all’aria aperta e alla portata di tutti (a meno di disturbi specifici).

Camminare

L’attività è semplice e a costo zero, si può svolgere dappertutto, da soli oppure in gruppo. Oltre a migliorare il benessere fisico, camminare migliora l’umore. Se poi lo si fa in primavera, si sommeranno i benefici del sole e dell’aria aperta. Camminare fa diminuire la voglia di dolci, previene l’obesità, fa bruciare calorie e diminuisce i dolori articolari, rinforza la muscolatura e le difese immunitarie, aiuta il sistema cardiocircolatorio e aiuta in generale a prevenire le malattie.

Tai Chi

Il Tai Chi offre l’occasione per mettere in moto tutto il corpo e per rilassarsi con un’attività fisica armonica. Naturalmente per praticarla, almeno all’inizio, ci vuole un istruttore.

Tale antichissima pratica cinese, che coinvolge mente e corpo, si è dimostrata molto utile negli anziani per prevenire le cadute. È infatti un’attività volta a migliorare l’equilibrio e la flessibilità e a ridurre stress, ansia e depressione.

Il Tai Chi prevede una serie di movimenti da eseguirsi in modo molto lento, calibrato ed estremamente preciso, accompagnati da una respirazione profonda. Le sue origini si perdono nella tradizione marziale cinese: i movimenti tipici di questa pratica infatti mimano sequenze marziali di offesa e difesa.

Ginnastica dolce, pilates e yoga

La ginnastica dolce, il pilates e lo yoga sono discipline che tendono, in diversi gradi, a migliorare la muscolatura, la postura, l’equilibrio e la flessibilità. Sono attività alla portata di tutti, che si prestano ad essere svolte in un parco, immersi nel verde. Per evitare però di svolgere gli esercizi scorrettamente (e ciò sarebbe controproducente) è consigliato seguire un corso.

Da tenere presente che anche attività che sembrano particolarmente impegnative, in realtà vengono calibrate sull’età. Lo yoga per gli anziani è più dolce di quello tradizionale: prevede movimenti lenti, graduali e semplici come piegamenti, allungamenti, lievi torsioni e sequenze, che non richiedano un eccessivo sforzo muscolare e delle articolazioni. Gli obiettivi sono migliorare equilibrio e stabilità e rinforzare la muscolatura, ad esempio della schiena, alleviando dolori cronici. La parte meditativa dello yoga ha poi un impatto positivo anche sull’umore. Con la meditazione si può sviluppare l’abilità a concentrarsi trovando pace e calma.

Le bocce

A tutte le età si può giocare a bocce. Il bello è che si tratta di un’attività che, oltre a rinforzare la muscolatura e le articolazioni, ad affinare i sensi, vista e tatto in primis, ad allenare la coordinazione e a stimolare la concentrazione e la memoria (ad esempio nel tenere i punteggi, nel pensare alla tattica giusta), aiuta molto in termini di socializzazione e permette di ampliare le proprie conoscenze.

Palestre a cielo aperto

Un’altra opzione è quella di effettuare attività fisica nelle palestre a cielo aperto, ove ve ne siano.

A Varese, ai Giardini Estensi, ad esempio, pochi anni fa ha aperto il primo Parco dei nonni, voluto dall’Agenzia per il lavoro Family Care e progettato per allenare il corpo e la mente delle persone più anziane. All’interno ci sono strutture che stimolano l’equilibrio, la percezione spaziale, la mobilità degli arti, ci sono attrezzatture per fare stretching e altre per esercitare la muscolatura. Vi sono inoltre giochi per la mente.

La primavera è l’occasione giusta per provare gli esercizi divertendosi.