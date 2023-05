Pantaloni che slanciano la figura a 60 anni

I pantaloni sono da sempre un capo di abbigliamento molto comodo e versatile, tuttavia scegliendo il modello giusto e il taglio più adatto alla fisicità individuale possono rivelarsi molto utili per slanciare la figura.

Perfetti in qualsiasi stagione, i pantaloni si declinano infatti in una vastissima serie di varianti che si differenziano in base al tessuto, alla presenza di dettagli e soprattutto al modello base che svolge un ruolo fondamentale per valorizzare la figura, anche a 60 anni.

A quest’età, in particolare, è importante ponderare al meglio la scelta della tipologia pantaloni per evitare alcuni errori di stile senza tuttavia rinunciare al comfort e senza discostarsi troppo dallo stile personale, creando outfit perfetti per ogni occasione.

Quali pantaloni slanciano la figura?

Passando in rassegna le varie tipologie di pantaloni, è innegabile notare che alcuni modelli più di altri siano stati disegnati ad hoc per creare un effetto snellente e per far sembrare più alti. Il segreto per scegliere il taglio giusto, tuttavia, è optare per un modello che permetta di sentirsi a proprio agio e di abbinare facilmente altri capi di abbigliamento.

Tra i modelli che slanciano la figura, le sessantenni potrebbero optare per:

pantaloni a vita alta , perfetti anche per chi non ha una statura particolarmente elevata e per chi ha bisogno di sottolineare il punto vita indipendentemente dal tessuto, che sia jeans o altro;

, perfetti anche per chi non ha una statura particolarmente elevata e per chi ha bisogno di sottolineare il punto vita indipendentemente dal tessuto, che sia jeans o altro; pantaloni a sigaretta , vale a dire il taglio lineare, dritto e classico che sta bene a tutti e che si rivela un prezioso alleato per valorizzare i lineamenti del corpo senza sottolineare eventuali rotondità;

, vale a dire il taglio lineare, dritto e classico che sta bene a tutti e che si rivela un prezioso alleato per valorizzare i lineamenti del corpo senza sottolineare eventuali rotondità; pantaloni palazzo , uno dei trend del momento che si caratterizzano per la vita stretta e alta e per la gamba ampia e comoda, ideali per la stagione calda. Valore aggiunto di questo modello, inoltre, è la possibilità di abbinarlo facilmente con un paio di sneakers o ballerine così come con una scarpa decolleté col tacco;

, uno dei trend del momento che si caratterizzano per la vita stretta e alta e per la gamba ampia e comoda, ideali per la stagione calda. Valore aggiunto di questo modello, inoltre, è la possibilità di abbinarlo facilmente con un paio di sneakers o ballerine così come con una scarpa decolleté col tacco; pantaloni con pinces o riga frontale, entrambi espedienti che slanciano la figura. Le pinces, in particolare, sono semplici pieghe ottenute attraverso una cucitura interna che hanno proprio lo scopo di modellare un indumento, rendendone i lineamenti più morbidi e adatti a tutte le forme.

Soffermandosi sui modelli di pantaloni che a 60 anni sarebbe preferibile lasciare dentro l’armadio, infine, appartengono a questa categoria i tagli a campana e quelli skinny, realizzati utilizzando tessuti molto stretch che avvolgono e fasciano la gamba fino alla caviglia.

Altri consigli per valorizzare la figura

I pantaloni non sono l’unico espediente per valorizzare la figura e acquisire qualche centimetro in più in altezza, almeno in apparenza. Ecco alcuni consigli utili: