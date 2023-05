Che costume indossare a 60 anni

L'estate si avvicina ed è tempo di tirare fuori dall'armadio i costumi da bagno. La moda mare di quest'anno offre moltissimi spunti anche per le donne over 60: dal classico costume intero, tornato di tendenza già lo scorso anno, al tankini. Quanto ai tessuti e alle fantasie, via libera a stampe floreali e colori metallici. Per non parlare del crochet: un vero e proprio must have di questo 2023.

Come scegliere il costume

Una premessa è d'obbligo: ciascuna donna è libera di indossare il costume da bagno che preferisce purché si senta a proprio agio. Gli inestetismi della pelle o eventuali morbidità non devono in alcun modo condizionare le scelte personali, specie in fatto di abbigliamento (in questo caso parliamo di beachwear). Del resto, a parte Ursula Andress e Demi Moore, che ancora oggi danno filo da torcere alle ventenni, la silhouette perfetta non esiste.

Fermo restando che un pizzico di decoro e buon senso non guastano mai (a tutte le età), non necessariamente ci si deve imbacuccare in spiaggia come per un weekend a Cortina d'Ampezzo durante la settimana bianca. Al mare, sempre nei limiti della moderazione, si può e ci si deve scoprire.

Ciò detto, se non sapete come orientarvi per la scelta del costume, partite dai punti di forza del vostro corpo: valorizzateli. Chi ha la fortuna di avere ancora il "vitino da vespa", ad esempio, può optare per un bikini (il classico due pezzi, per intenderci), magari non eccessivamente sgambato e senza laccetti sui fianchi. Oppure, le donne con un décolleté generoso potrebbero indossare un costume con una scollatura profonda sul seno.

Se, invece, non vi sentite a vostro agio con la pancia scoperta puntate sul costume intero. Senza contare che, qualora vi fosse bisogno, ci sono una molteplicità di espedienti per camuffare eventuali inestetismi. Come le gonne pareo, gli abiti kimono, le bluse e camicie copricostume: sono capi colorati, leggeri e super eleganti. Per giunta, si possono indossare anche per un aperitivo in spiaggia.

I modelli di tendenza per le donne over 60

Questa estate, per le donne over 60 ci sono ottime notizie: ritornano i cult della moda beachwear.

Il costume intero

A partire dal costume intero, rivisitato chiaramente in chiave moderna: quello classico, a due bretelle, e il monospalla con dettagli ed inserti preziosi. Slanciano le gambe e valorizzano incredibilmente la silhouette.

Il bikini

Un altro capo di tendenza è il bikini in stile vintage retrò ispirato agli anni '60/'70. Il set è composto da due pezzi: culotte o slip a vita alta, quindi fasciante sui fianchi, e reggiseno con coppe rigide. Oltre ad essere molto confortevole, mette in risalto le forme conferendo maggiore ampiezza e rotondità al décolleté.

Il tankini

Chi ha voglia di rinnovare il proprio look da spiaggia, invece, deve assolutamente provare la novità del 2023: il tankini. Si tratta di un mix tra costume intero e bikini, perfetto per chi non ama scoprirsi troppo. È composto da due pezzi: la parte superiore (tank top), una sorta di canotta, e uno slip con taglio regolare. Da provare assolutamente.

Quanto ai tessuti, il protagonista assoluto di questa estate è il crochet. Non solo per il costume ma, in generale, per tutto l'abbigliamento beachwear e gli accessori: dalle borse da mare ai cappelli. Per la scelta del colore, infine, puntate alle nuance anni '70. La combo perfetta del 2023 è l'arancione con il verde oliva.