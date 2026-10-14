Pantaloni in autunno: 5 modelli imperdibili per le over 60

I pantaloni sono il capo passe-partout per le donne over 60 per la stagione autunno- inverno 2026/2027.

I modelli più amati non sono solo comodi e versatili ma diventano i protagonisti indiscussi di un outfit elegante e sofisticato che non rinuncia al suo tocco di femminilità. Difatti per la mezza stagione si opta per modelli che sono in grado di valorizzare la silhouette. Si arricchiscono di contemporaneità grazie a dettagli essenziali ma costruiti ad arte per non passare inosservati e trasudare personalità.

Arricchiscono un dress code che focalizza l’attenzione su un’eleganza effortless. Le nuance che dominano in questa stagione spaziano dal marrone caramello al blu polvere sino al ritorno in auge del twist. Si registra anche un ritorno di tessuti di ispirazione anni Novanta come il camoscio e il velluto a costine.

A conquistare tutte è la similpelle che dona un tocco grintoso e ribelle ad un look che si sfoggia con disinvoltura da mattina a sera. Vi suggeriamo 5 modelli di pantaloni che non possono assolutamente mancare nel guardaroba autunnale.

Di pelle a zampa

Sono il capo jolly di mezza stagione e donano un tocco rock al look. Si indossano da mattina a sera. Sono perfetti sia per un look da ufficio che per una serata elegante. Si abbinano alla perfezione con un blazer e una camicia in raso effetto seta. La palette più gettonata per questa stagione è il marrone in tutte le sue sfumature insieme al bordeaux. Un capo dedicato ad over 60 che amano osare.

Larghi di velluto a coste

Dal tessuto morbido e confortevole che si ispira molto al mood anni Settanta. È associato ad un dress code classico ma sofisticato e si caratterizza per la gamba larga e la vita alta. Lo troviamo nelle palette di tendenza come il verde oliva e il marrone caramello. È da indossare con una giacca coordinata portata sotto ad un maglioncino a contrasto.

A gamba larga con taglio a barilotto

Modello caratterizzato da un taglio più arrotondato sulle gambe. Presenta due pieghe sul davanti che accompagnano il volume. La vita è invece medio -alta per definire al meglio il punto vita. La palette consigliata è il grigio scuro da abbinare ad una t- shirt bianca portata sotto un blazer nero in pelle per un look minimal ma elegante allo stesso tempo

Dal taglio sartoriale extra lunghi

È il capo rilassato ma elegante dell’autunno. Si caratterizza per il taglio che scende fluente sulla silhouette e che tende a slanciarla efficacemente Un modello classico perfetto per le occasioni speciali. Quest’anno è extra lungo e lascia intravedere solo la punta della scarpa. Perfetta la nuance marrone da abbinare ad una giacca scamosciata che è tornata in auge.

Con lo spacco laterale

Per questa mezza stagione lo spacco laterale non riguarda solo gonne ed abiti ma anche i pantaloni che slanciano la silhouette lasciando intravedere ad ogni passo la gamba e la scarpa rigorosamente col tacco alto. Sono in grado di ridefinire il look in ogni occasione. Si abbinano alla perfezione con bluse eleganti o maxi camicie.