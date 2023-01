Pappa reale, i benefici per gli anziani e i migliori prodotti

La pappa reale è considerato un vero toccasana per la salute, a tutte le età. Per gli anziani, in particolare, questo integratore naturale rappresenta un prezioso aiuto sia per potenziare le difese immunitarie sia per favorire il benessere in ogni stagione dell’anno.

È un prodotto naturale ricco di vitamine e amminoacidi, un concentrato di nutrienti che deriva direttamente dalle api operaie, in grado di produrre questa sostanza destinata a diventare il nutrimento dell'ape regina.

Composta prevalentemente di acqua, la pappa reale contiene anche zuccheri, proteine, grassi e minerali, tra cui potassio, zinco, calcio, sodio, rame e ferro. La lista dei benefici che possono derivare dall’assunzione di pappa reale è molto lunga: oltre a rafforzare il sistema immunitario, infatti, questa sostanza può trasformarsi in un antibiotico naturale e favorisce la salute del sistema cardiovascolare, agendo in modo positivo anche per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e per lenire i fastidi legati alla menopausa.

La pappa reale è facile da reperire sotto forma di integratore alimentare da assumere in compresse, fiale o flaconcini da bere, scegliendo tra una vasta scelta di prodotti acquistabili anche online.

Pappa reale Royal Jelly

Kit contenente 30 fiale monodose di pappa reale pura e naturale al 100%, contenente propoli, echinacea e pappa reale, ma anche vitamine (B1, B2, B6, B5, B8, A, C, E e acido folico) e minerali (ferro, calcio, sodio, magnesio, rame, potassio e zinco). Scopri il prodotto su Amazon.

Pappa reale Equilibra

Integratore alimentare Equilibria a base di pappa reale composto da 10 flaconcini pronti da bere, contenenti anche vitamine del gruppo B (B5, B9 e B12 che contribuiscono alla riduzione di stanchezza ed affaticamento) e miele millefiori. Scopri il prodotto su Amazon.

Massigen pappa reale

Kit contenete 10 flaconcini di pappa reale Massigen, con pappa reale pura, estratto di miele, vitamine e succo di mirtillo. Privo di glutine e lattosio, l’integratore può favorire un'azione ricostituente e contrastare l'inappetenza. Scopri il prodotto su Amazon.

Pappa reale Agocap

Pappa reale fresca Agocap, arricchita con propoli, vitamina c, echinacea, semi di pompelmo e acido folico. Il kit contiene 20 stick monouso al piacevole gusto agrumato, facili da usare con apertura agevolata. Scopri il prodotto su Amazon.

Pappa reale Armores

Pappa reale Armores, con echinacea per le difese immunitarie e le vie respiratorie e sambuco per la fluidità delle secrezioni bronchiali. Kit contenente 10 flaconcini. Scopri il prodotto su Amazon.