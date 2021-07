Perché la Grecia è il posto giusto per godersi l'assegno della pensione

La Grecia è il nuovo paradiso fiscale per chi vuole godersi la pensione. Sulla falsariga del Portogallo che, per attirare chi possiede l’assegno vitalizio, ha approvato una legge a favore delle persone anziane, anche Atene e le isole greche hanno previsto interessanti incentivi.



Mentre il Portogallo prevedeva tasse zero (adesso portate al 10%) per dieci anni per chi, titolare di una pensione, si trasferiva in terra lusitana, la Grecia ha tassato i vitalizi al 7%, sempre per dieci anni, attirando l’attenzione di migliaia di pensionati dai Paesi dell’Europa. Il target sono dunque gli over 60 che finora si erano rivolti al Portogallo o alle nazioni dell’est europeo per cercare condizioni fiscali più favorevoli, soprattutto tenendo in considerazione che la tassazione italiana sulle pensioni è tra le più alte in Europa: tra il 23% e il 43%, a seconda del reddito.

Come fare per trasferire la residenza in Grecia?

L’iter da seguire per trasferirsi in Grecia è lo stesso seguito dal Portogallo. Al pensionato viene chiesto lo status di “residente non abituale”, con tanto di registrazione all’Aire e spostamento di residenza nel Comune dove si sceglierà di andare a vivere per almeno sei mesi all’anno. I vantaggi della Grecia rispetto al Portogallo sono tanti per i pensionati italiani. Innanzitutto la vicinanza - il viaggio in aereo è più breve - poi le condizioni climatiche ottimali.

Vantaggi e svantaggi del trasferimento in Grecia

Andare a vivere in Grecia significa risparmiare molti soldi. Se in Italia l’imposta minima Irpef è del 23%, in Grecia sarà il 16% in meno, senza considerare che ci sono incentivi anche sulle addizionali comunali e regionali non più dovute al fisco italiano. Su una buona pensione lorda da 25.000 euro all’anno, ad esempio, il risparmio fiscale sarebbe più di 4.000 euro all’anno. Tra i, poi, c’è il, mediamente più basso in Grecia.Glisono invece la lingua, difficile da imparare, e l’aspetto sentimentale. Non è semplice lasciare i propri affetti. Soprattutto per le persone senior, le quali potrebbero non voler cambiare abitudini, seppure per soli sei mesi all’anno.

Chi può ambire a trasferirsi?

La possibilità di godere dei benefici di un fisco più leggero, però, non è per tutti i pensionati. Bisogna stare molto attenti per evitare sorprese spiacevoli. Ci sono alcune limitazioni e riguardano i, che non possono usufruire degli incentivi. Chi ha lavorato come dipendente pubblico non può richiedere all’Inps la pensione lorda, senza alcuna trattenuta. L’Istituto di previdenza italiano continuerà infatti a tassare all’origine la pensione.Per ovviare a questo limite è comunque sempre possibile chiedere ladello Stato nel quale si diventa residenti: un’opzione scelta solo dall’1,4% dei pensionati pubblici che si sono trasferiti all’estero.

I requisiti per trasferirsi in Grecia

Il, dunque, resta vantaggioso, in particolare per gli ex, per i quali l’Inps conferma che è sufficiente non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia, non avere avuto il domicilio in Italia e non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno (183 giorni).