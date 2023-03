Piastre e arricciacapelli in offerta, per capelli (sempre) perfetti

Lo styling quotidiano è indispensabile per capelli sempre perfetti, che siano lisci, mossi da delicate onde oppure ricci. Per una pettinatura sempre ordinata, tuttavia, servono i giusti strumenti: come le piastre liscianti e gli arricciacapelli, indispensabili nella beauty routine quotidiana.



E proprio per offrire la possibilità di gestire la chioma secondo i propri desideri, Amazon propone una corposa lista di sconti e offerte. Dispositivi di alta tecnologia e dal design di tendenza, da utilizzare in casa oppure da riporre in valigia prima di partire per una vacanza.

Stylocks, piastra professionale con rivestimento in nano-titanio

Tecnologia di ultima generazione, per la piastra lisciante per capelli di Stylocks: un articolo professionale in grado di passare dagli 80 ai 230 ℃ di temperatura ottimale, per lisciare i capelli con un solo passaggio e senza danni. Tutto merito del rivestimento in ceramica PTC delle piastre e della copertura in nano-titanio che, con l'emissione di ioni negativi, lascia i capelli lucenti, morbidi e sani.

Stylocks, la mini piastra da viaggio

La mini-piastra per capelli di Stylocks, con rivestimento in ceramica PTC, consente di lisciare la capigliatura in modo perfetto, distribuendo il calore in modo uniforme. Un articolo da riporre comodamente in valigia quando si viaggia, grazie al suo formato ridotto, tuttavia in grado di offrire risultati professionali. Tanto da raggiungere la temperatura ottimale per lo styling, di 190°C, in soli 15 secondi.

Remington, piastra per capelli in ceramica e tormalina

Una piastra super professionale, quella proposta da Remington: prevede un rivestimento speciale in ceramica e tormalina, per una struttura lunga e stretta a piastre oscillanti. Capelli più lisci, luminosi e protetti in breve tempo, con temperatura regolabile dai 150° ai 230° C. Prevede una funzione riscaldamento rapido in soli 15 secondi, ma anche lo spegnimento automatico se non viene utilizzata per 60 secondi.



LOMUG, piastra e arricciacapelli professionale 2 in 1

Una piastra di nuova generazione quella proposta da LOMUG, che coniuga la praticità dell'effetto lisciante con la possibilità di arricciare i capelli, per un articolo 2 in 1. Merito della piastra a spirale, che consente di creare ricci morbidi ma anche lisciare perfettamente la capigliatura, con la complicità del rivestimento in ceramica e tormalina. Si riscalda rapidamente in 30 secondi, passando dai 100° ai 230° C.

LANDOT, piastra lisciante e arricciacapelli per tutte le necessità

Piastra lisciante e arricciacapelli, per un prodotto 2 in 1. La proposta LANDOT è in grado di disciplinare correttamente i capelli offrendo maggiore protezione, lucentezza ed eliminando l'effetto statico. L'arricciacapelli Pro 1" Multi-Styler, con tecnologia Twist & Curl, è dotato di piastre uniche, curve e rotonde: guidano i capelli per creare riccioli morbidi, onde da spiaggia ma anche un liscio perfetto. Tutto merito del rivestimento in ceramica e titanio, per un calore rapido e uniforme, e delle dodici impostazioni di temperatura.

Bellissima di Imetec, la piastra con rivestimento in ceramica

La piastra Bellissima b9300 di Imetec garantisce uno styling liscio e un mosso morbido, per risultati di grande effetto. Le piastre sono infatti dotate di rivestimento in ceramica "silk effect", per una distribuzione e una protezione uniforme del calore. La temperatura è regolabile da 150°C a 230° C, scegliendo tra 5 livelli per ottenere quello più adatto a ogni tipologia di capello. Le piastre oscillanti garantiscono infine un risultato immediato, già con una sola passata.



