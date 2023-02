Luce pulsata e rasoi per lei e lui: 12 offerte Braun imperdibili

Rasatura e depilazione sono ormai due abitudini consolidate nella beauty routine quotidiana, sia femminile che maschile. Per un risultato perfetto e una pelle priva di irritazioni è però necessario utilizzare i prodotti giusti, come ad esempio le tante soluzioni che Braun mette a disposizione per regolare la barba e i peli corporei, ma anche per la depilazione definitiva grazie al potere della luce pulsata. E oggi su Amazon è possibile acquistare ben dodici immancabili Braun per la cura del proprio aspetto, a un prezzo davvero vantaggioso.

Braun Serie 5, rasoio per barba con tre lame regolabili

Il rasoio elettrico Braun Serie 5 offre una rasatura perfetta, grazie alle tre lame flessibili in grado di adattarsi alla forma del viso. Inoltre la tecnologia AutoSense rileva e adatta la potenza alla densità della barba, mentre il sistema EasyClean consente una pulizia rapida senza rimuovere la testina. L'articolo completamente impermeabile, grazie alla funzionalità Wet&Dry.

Braun HairClipper, regolabarba e tagliacapelli di precisione

Lame ultra affilate ma sicure, per una regolazione dei capelli e della barba di precisione e uno styling incredibile. Sono questi i punti di forza di Braun HairClipper e delle sue 17 regolazioni di lunghezza, grazie ai due accessori in dotazione e al sistema di memoria SafetyLock, che permette di ripetere l'ultima impostazione utilizzata.

Braun Silk-épil 9, l'epilatore femminile dal facile utilizzo

Depilazione femminile perfetta con Braun Silk-épil 9, l'epilatore con ampia testina flessibile, in grado di estirpare i peli con facilità. Tutto merito delle 40 pinzette presenti sul dispositivo, dotate di tecnologia MicroGrip, che offrono una pelle liscia e setosa. L'impugnatura ergonomica rende l'utilizzo più comodo, per un'epilazione delicata con una sola passata.

Braun, regolabarba 6 in 1: tutti gli stili con un solo rasoio

La regolazione della barba non è stata mai così facile: tutto merito del rasoio elettrico Braun con kit styling 6 in 1, in grado di facilitare la rifinitura della barba e, in più, regolare anche i peli di naso e orecchie. Il risultato è di qualità ed è garantito dall'ampia testina in dotazione: pratica, veloce e precisa anche in una sola passata. Il kit styling è composto da un tagliacapelli per uomo, un rifinitore naso e orecchie, 4 accessori a pettine più una spazzolina per la pulizia.



Braun Silk-Expert Pro 5, l'epilatore a luce pulsata

Un articolo davvero interessante per l'epilazione femminile, in grado di offrire risultati visibili già dopo quattro settimane dalla prima applicazione: si tratta di Braun Silk-Expert 5, un epilatore a luce pulsata di elevata qualità. L'accessorio adatta automaticamente ogni impulso di luce alla tonalità della pelle, grazie alla tecnologia Skin Pro 2.0 (SensoAdapt), affinché si possano ottenere risultati sempre ottimali. Delicato e confortevole, l'epilatore offre risultati tangibili: una riduzione dei peli del 74% già dopo 12 trattamenti settimanali.

Braun Series XT3, barba e depilazione maschile

Un rifinitore, un body groomer e un rasoio elettrico da uomo tutto in un solo dispositivo: si tratta di Braun Series XT3, per lo styling maschile. La lama 4D-Blade effettua 450 movimenti al secondo, per una rasatura facile, immediata ma gentile. Adatto sia per il viso che per il corpo, il rasoio offre la protezione SkinGuard per le zone più delicate e 5 pettini adatti a ogni lunghezza dei peli.

Braun Body Groomer 5, per regolare i peli corporei

Braun Body Groomer 5 è il rasoio elettrico adatto per il corpo maschile: permette di accorciare o rasare i peli superflui, con un'azione sicura grazie alla tecnologia SkinShield. I pettini in dotazione consentono di radere anche le zone del corpo più sensibili, come inguine e ascelle, ma in totale sicurezza.

Braun, rasoio barba e capelli con kit 9 in 1

Braun 9 in 1 è il rasoio perfetto per chi vuole un solo dispositivo per tutte le necessità: regola infatti barba e capelli, nonché i peli corporei di orecchie, naso e corpo Affilato ma sicuro, offre una testina con ampia area da taglio, per un controllo totale del risultato grazie anche al motore AutoSense. La confezione comprende un tagliacapelli uomo, un rifinitore naso e orecchie, un rifinitore di precisione, una testina rasoio per il corpo, 4 accessori a pettine, un mini-rasoio a lamina, un rasoio Gillette e una spazzolina di pulizia.

Braun Clean&Charge, cartucce di ricarica e di pulizia del rasoio

Le comode cartucce Braun Clean&Charge permettono al rasoio elettrico di durare più lungo, preservandone le funzionalità e igienizzandolo al contempo. Tutto merito della soluzione a base alcolica che deterge e rimuove i residui di peli e pelle, oltre ai lubrificanti per le lame, che ne migliorano l'efficienza riducendo l'attrito. Completa il tutto la delicata fragranza al limone.

Braun Silk-expert Pro 3, l'epilatore femminile con luce pulsata

Braun Silk-expert Pro 3 è l'epilatore femminile a luce pulsata in grado di agevolare una riduzione visibile dei peli in soli 3 mesi. Un articolo veloce, preciso e delicato, con potenza equilibrata, in grado di adattarsi a ogni parte del corpo e tonalità della pelle grazie alla tecnologia professionale Skin Pro. Comfort totale per la cute e un massimo di 100 impulsi di luce al minuto, per un trattamento efficace.



Braun Silk-épil Lady Shaver, il rasoio femminile con sistema esfoliante

Un prodotto importante per la depilazione femminile: si tratta di Braun Silk-èpil Lady Shaver, un rasoio ricaricabile e senza fili, con sistema 3 in 1. Perfetto per la zona delle gambe, delle ascelle e l'area bikini, il rasoio si adatta perfettamente alle curve del corpo. La lamina oscillante offre una rasatura profonda e delicata, mentre si può usufruire anche di un'azione esfoliante, grazie all'apposito accessorio in dotazione.

Braun Beauty set 9 flex, kit per la depilazione femminile e la cura personale

Un vero e proprio set per la cura e la bellezza femminile: Braun Beauty 9 flex è perfetto per la rasatura di precisione, grazie alla sua testina completamente flessibile. Offre una pelle più liscia grazie alla tecnologia MicroGrip a 40 pinzette, il tutto per un'epilazione meno dolorosa. Il set comprende una serie di accessori per rifinire, detergere ed esfoliare la cute, ma anche FaceSpa: la spazzola pulizia viso per pelli sensibili, con spugnetta di bellezza in omaggio.



