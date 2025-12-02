Pigiami natalizi, anche per gli over 60 un regalo perfetto sotto l'albero: 5 idee

Un pigiama in regalo a Natale per una coppia di senior? Sì, purché sia all’ultima moda. Archiviato quel tempo in cui regalare pigiami e pantofole a un over 60 era sinonimo di non metterci neppure un po’ di impegno nella scelta, ora tutto è cambiato. L’offerta in termini di tendenza, tra tessuti e fantasie, anche per gli indumenti da notte, ne ha fatto un look da sfoggiare, non solo la mattina di Natale tra i propri cari, ma anche nelle cartoline che si mandano ad amici e parenti. Così non ci si può lasciar sfuggire qualche idea sfiziosa in tal senso.

Il jacquard di coppia

Natale è ridiventato ormai sinonimo di jacquard: si trattava di una fantasia molto in tendenza negli anni ’80, poi archiviata in nome della sobrietà. Ma alla boa del nuovo millennio, il jacquard si è caricato di nuove valenze, tornando a fare capolino su bizzarri e gradevoli Christmas jumper, oltre che sui pigiami. Una coppia di pigiami con disegni jacquard per una coppia di senior è quindi un’idea regalo interessante, ma i disegni devono essere in tema natalizio. Bene quindi piccoli abeti e renne, ma sono da evitare simboli un po’ troppo infantili.

Il tartan senza tempo

Il tartan è la fantasia che viene utilizzata tradizionalmente per i kilt in Scozia: ogni famiglia ha il proprio tartan di riferimento in questa regione del Regno Unito, ma la fantasia viene utilizzata sui capi e gli accessori più disparati, dai cappotti alle sneakers. E naturalmente sui pigiami. Che sono di due tipi: ci sono i completi interamente in tartan - spesso con camicia doppiopetto - e gli “spezzati” con i pantaloni in tartan e la maglia in tinta unita con uno dei colori - magari quello prevalente - utilizzati per il tartan.

Fantasie natalizie

Oltre al jacquard, in commercio ci sono tantissimi pigiami con le più disparate fantasie natalizie. A volte si tratta di disegni con agrifoglio, altre volte di luci natalizie, oppure ancora cappellini da elfo o da Babbo Natale. Sono simpatici e giovanili, e contribuiscono quindi ad attribuire un aspetto sbarazzino a chi li indossa.

Colori natalizi con un fresco comfort

Una scuola di pensiero vuole che il pigiama che si indossa sia fresco per non far sudare sotto al piumone. Quindi via libera a raso e seta, che però nella declinazione del regalo dedicato agli over 60 può prendere, per l’occasione, i colori natalizi, verde e rosso in primis. Benvenuti quindi pigiami con camicia a doppiopetto prevalentemente rosse con bordi di rifinitura verdi o viceversa. Sono belli, raffinati e anche comodi.

Il pile che piace a tanti

Per altre persone invece il caldo non è mai abbastanza. E quindi si apre la strada alla scelta del pigiama in pile.

Il pile è uno dei materiali preferiti, per molte persone, per il pigiama, e naturalmente anche in questo caso lo si deve scegliere o in tinta unita con colori natalizi, oppure con fantasie tipicamente natalizie come il jacquard. È una scelta meno raffinata della precedente, ma fa tanto “coccola”.