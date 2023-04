Come prendersi cura delle mani a 60 anni

Le mani sono lo specchio del tempo che passa, un biglietto da visita fondamentale relativo a una delle parti del corpo in grado di mostrare l’età di una persona fin dalla prima occhiata. Proprio per questo è fondamentale prendersene cura in ogni fase della vita, aggiungendo alcune accortezze speciali a partire dai 60 anni.

Con l’invecchiamento, infatti, sulle mani iniziano a comparire macchie cutanee, lentiggini solari e discromie più o meno evidenti, accompagnate da un aumento della ruvidezza e perfino da alcune deformazioni dovute allo sviluppo di artrosi. La pelle, inoltre, perde fisiologicamente elasticità e tono e diventa meno levigata.

Quali sono gli step da compiere per avere mani sempre lisce, curate e morbide? Ecco una carrellata di consigli e rimedi utili da provare.

Cura delle mani: idratazione e nutrimento

Usare una buona crema idratante specifica per le mani è certamente indispensabile per averle sempre morbide e lisce, ma può non bastare. Meglio ricorrere a vere e proprie maschere nutrienti, impacchi da applicare e tenere in posa per un po’ di tempo per fare in modo che i principi attivi vengano assorbiti in modo ottimale.

È possibile acquistare maschere già pronte all’uso, oppure prepararle utilizzando ricette naturali facili da realizzare anche in casa. Oltre al burro di karité, ad esempio, un ottimo rimedio naturale è dato dal connubio tra miele e olio di mandorle dolci, da applicare sulla pelle utilizzando dei guanti che possano favorirne l’assorbimento.

Protezione in ogni stagione dell’anno

Proteggere le mani è doveroso in ogni stagione dell’anno, sia evitando i danni causati dal freddo e dalle basse temperature sia creando una barriera efficace contro i raggi ultravioletti.

In inverno, ad esempio, è utile usare un paio di guanti e utilizzare creme anti-screpolature, mentre in estate è necessario applicare creme o lozioni arricchite con FPS, dedicando alle mani le medesime attenzioni riservate alla pelle del viso e del corpo durante l’esposizione solare.

Unghie belle e curate a 60 anni

Un capitolo a parte merita la cura delle unghie, anch’esse vittime dell’invecchiamento che può rendere più fragili, opache e ingiallite. Concedersi una manicure professionale a cadenza regolare è certamente una strategia efficace, affidandosi a un professionista qualificato che si occupi del taglio e dell’applicazione di smalti o altri trattamenti.

Consigli pratici per proteggere le mani

La bellezza delle mani dipende anche da alcuni comportamenti quotidiani, abitudini apparentemente innocue che a lungo andare possono arrecare danni anche molto evidenti. Ecco alcuni consigli pratici: