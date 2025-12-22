Regali golosi per gli over 60: 5 idee per fare bella figura

Scegliere dei regali golosi da mettere sotto l’Albero diventa un gesto speciale. Molto diffuso soprattutto quando ci si trova ad essere gli ospiti a cene e pranzi durante queste festività. È un’opzione che mette tutti d’accordo e che può essere condivisa in un momento di socialità. Gradita soprattutto dagli intenditori delle eccellenze gastronomiche e della buona cucina.

Molti brand per l’occasione offrono una vasta scelta di prodotti in edizione limitata che si arricchiscono di confezioni creative e prestigiose, tutte da collezionare ed esibire in diverse occasioni speciali.

Ecco la nostra proposta di cinque idee in edizione speciale e dal gusto memorabile da donare a parenti, amici e colleghi.

Specialità natalizie Negroni

Per il Natale 2025 questo storico brand presenta cinque ricette ispirate alle emozioni più autentiche come un viaggio, un amore, una fotografia, un’amicizia universitaria e una cena memorabile. Protagonisti sono i classici Gran Cotechino, Cotechino, Gran Stinco di Prosciutto Arrosto Gourmet, Stinco alle erbette e Zampone. Per l’occasione sono stati interpretati in versioni creative.

Torta Frolla Forno Bonomi

Un dolce goloso fatto di frolla di Verona. Per eccellenza il dolce delle feste, realizzata secondo l’ antica ricetta dalla famiglia Bonomi, con il suo aroma di burro e la sua inconfondibile consistenza. Ideale da portare in tavola a fine pasto, così o guarnita a piacere, ma anche come golosa merenda.

Calendario dell’Avvento Crea e Decora di Loacker

È un regalo goloso perfetto per chi vuole fondere la creatività alla dolcezza. Non è un semplice calendario. Si presenta come un piccolo mondo natalizio da costruire giorno dopo giorno. Caratterizzato da 24 casette e un albero di Natale da montare, decorare e riempire con i Minis Loacker inclusi nella confezione. Accanto a questo kit, Loacker propone anche il “Cofanetto con cassetti”, riutilizzabile tutto l’anno, la Latta Best Of Moment’s, l’Albero di Natale pieno di minis e gli speciali Quadratini natalizi alla cannella.

Kit per panettone Molino Merano

Il kit contiene tutto il necessario con tanto di miscela di farine con lievito madre, gocce di cioccolato, stampo e ricettario per creare un panettone soffice e profumato. Basta seguire tutti i passaggi indicati per creare un dolce morbido, dal cuore ricco e dorato all’esterno.

Olio Extra Vergine di Oliva “Tosca” di Filippo Berio

Una latta in versione limitata ispirata all’omonima opera di Giacomo Puccini. È una vera e propria celebrazione della forza e dell’eleganza di Floria Tosca.

Una vera e propria eccellenza italiana dal design vintage e contemporaneo. Lae collezionabile è dono adatto per chi ama fondere l’arte alla cucina. Perfetto per sorprendere familiari e amici.