Fare merenda, dai risultati di uno studio molteplici benefici per gli over 60, ma quale spuntino scegliere?

Fare merenda è una sana abitudine non solo quando si è bambini ma anche da adulti. Uno spuntino di mattina, tra la colazione e il pranzo, e un secondo tra pranzo e cena il pomeriggio è un’abitudine sana in grado di apportare tanti benefici all’organismo.

Uno studio pubblicato sul Clinical Nutrition mette in evidenza che fare merenda a metà mattina oltre ad aiutare a far mantenere un peso forma migliore rispetto a quello di chi arriva al pranzo principale super affamato o tende a metà mattina a cedere alla tentazione di snack ipercalorici e zuccherati ha degli effetti positivi sulle funzioni cognitive.

Lo studio

Lo studio in questione ha messo in evidenza quanto una merenda sana ed equilibrata sia in grado di mantenere stabili nel sangue i livelli di glucosio. Quest’ultimo funge da carburante per il sistema energetico dell’organismo. Una merenda di qualità infatti aiuta a prevenire i picchi glicemici mantenendoci attivi ed energici più a lungo durante la giornata.

Frutta secca a 60 anni: benefici

I ricercatori del Maastricht University Medical Center hanno soprattutto dimostrato su un campione di anziani di età compresa tra i 60 e 70 anni che fare uno spuntino a base di frutta secca e quindi fonte di proteine, grassi buoni e sali minerali preziosi è un toccasana per la salute cerebrale perchè stimola le capacità cognitive soprattutto il livello di concentrazione e memoria.

Fare merenda migliora anche l'umore

La merenda è una pausa non solo rigenerante ma anche gratificante perché ha un grande impatto sulla percezione della fatica. Influenza l’umore prevenendo stati di irritabilità e ansia in quanto riduce i livelli di cortisolo, il famigerato ormone dello stress che raggiunge il picco quando si è a digiuno. È uno strumento efficace per contrastare la fame nervosa legata alle ore di digiuno che possono innescare dei comportamenti alimentari impulsivi.

L’orario ideale per fare merenda è di almeno due ore prima del pasto principale, che sia il pranzo o la cena. Così facendo si mantengono stabili i livelli di energia, si aumenta la concentrazione e si riduce stress e ansia.

6 idee per una merenda sana

Una pausa rigenerante e salutare dipende molto dalla qualità della merenda che si sceglie. Ecco sei idee a cui ispirarvi per fare una merenda rigenerante e soddisfacente:

1. Yogurt bianco con frutta secca: fonte preziosa di proteine, fibre e grassi sani. La frutta secca in particolare fornisce sali minerali come il magnesio e il ferro che riducono la percezione della stanchezza fisica e mentale;

2. Mousse di mela: da portare con sé anche in ufficio. Ricca di polifenoli e flavonoidi che contrastano gli effetti dello stress ossidativo; 3. Hummus di ceci: fornisce fibre e proteine vegetali. Aiuta a mantenere stabile la curva del glucosio riducendo i picchi glicemici a metà mattinata o a metà pomeriggio;

4. Pane integrale con formaggio, fettine di pomodoro e olio d’oliva: uno spuntino altamente saziante e fonte di benessere. Contiene carboidrati, proteine e grassi sani. Ideale per le giornate faticose e interminabili;

5. Coppetta di ricotta con miele: il giusto mix di proteine, zuccheri e vitamine in grado di donare energia e mantenersi attivi sino al pasto principale della giornata;

6.

: a base di avocado, banana e zenzero è un vero e proprio concentrato di antiossidanti e vitamine. Dona un senso di sazietà immediato grazie alle fibre e ai grassi sani in esso contenuto.