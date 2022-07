Ricette estive per il pranzo in spiaggia

Consumare il pranzo in spiaggia è una strategia efficace per godersi interamente una giornata di mare, evitando di stare sotto il sole nelle ore più calde ma senza rinunciare a respirare aria pulita e facendo il pieno dei numerosi benefici che offre la vista mare.

Il pranzo in riva al mare, tuttavia, deve essere leggero, facilmente digeribile e trasportabile, ricco di nutrienti preziosi e composto da cibi che non deperiscono facilmente. Prima di passare in rassegna alcune ricette estive che si adattano perfettamente a un pasto all’aperto, inoltre, è importante sottolineare la necessità di dotarsi di appositi contenitori ermetici e di una borsa frigo ben attrezzata, fondamentale per mantenere gli alimenti e le bevande alla temperatura ottimale.

L’acqua naturale, inoltre, non deve mai mancare in spiaggia per garantirsi una corretta idratazione durante tutto l’arco della giornata: anche integrare frutta e verdura di stagione nel pasto da consumare sotto l’ombrellone, infine, rappresenta una valida soluzione per assumere vitamine e sali minerali.

Insalata di pollo

Chi non vuole rinunciare a un pasto proteico anche in spiaggia può optare per l’insalata di pollo, un piatto unico completo e leggero che si consuma freddo e che può essere preparato la mattina stessa o la sera precedente. Gli ingredienti sono i seguenti:

petto di pollo a fette non troppo sottili;

formaggio emmental;

peperoni e carciofini sott’olio;

olive nere snocciolate;

olio EVO e sale a piacere.

Si procede cuocendo i petti di pollo sulla piastra, facendoli poi raffreddare e tagliandoli a strisce non troppo fini. In una ciotola si versano i peperoni e i carciofini fatti a strisce, il formaggio a listarelle e alla fine il petto di pollo, condendo tutto con olio EVO e sale.

Quiche zucchine e stracchino

Una semplice frittata o una quiche di verdure può trasformarsi in un ottimo pranzo da consumare fuori casa. Anche in questo caso si può giocare d’anticipo preparando la pietanza la sera prima della gita al mare, avendo a disposizione:

1 rotolo pasta brisé;

2 uova;

2 zucchine medie;

circa 100 grammi di stracchino;

formaggio grattugiato.

Dopo aver fatto saltare in padella le zucchine tagliate a rondelle con olio e sale, si procede sbattendo le uova insieme al formaggio grattugiato e allo stracchino, formando un composto liscio e morbido. All’interno del disco di pasta brisé adagiato su una tortiera, poi, si mettono le zucchine coprendole con la crema di uova e stracchino. La quiche deve cuocere in forno a 180 gradi per circa 25 minuti.

Couscous estivo

Ottima alternativa al riso freddo e alla pasta fredda, il couscous estivo si prepara velocemente e si presta bene a diversi condimenti, rivelandosi un piatto molto versatile. Per facilitare ancora di più la preparazione è possibile utilizzare la versione precotta, che deve essere immersa in acqua calda facendo assorbire il liquido per una decina di minuti. La lista della spesa si compone di:

couscous precotto;

acqua calda salata;

verdure a piacere, come peperoni, pomodori, carote con l’aggiunta di mais e olive;

olio EVO e aceto a piacere.

La preparazione del piatto è velocissima e richiede semplicemente il taglio delle verdure prescelte, da miscelare con il couscous e condire come si preferisce.

Macedonia di frutta fresca

Un vero classico dell’estate è la macedonia di frutta, ottima anche da portare in spiaggia come spuntino fresco e leggero. Dalle pesche alle albicocche, dal cocomero al melone, la lista dei frutti da utilizzare è molto lunga: per evitare che i vari pezzi si anneriscano è importante usare del succo di limone, che può anche essere sostituito con del succo di arancia o di ananas, ottimo come dolcificante naturale.