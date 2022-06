Insalate antiossidanti, 3 ricette per l'estate

Fresche e digeribili, le insalate offrono l'opportunità di fare il pieno di antiossidanti e molte altre sostanze benefiche per la salute. Versatili e facili da preparare, si declinano in una infinita serie di varianti sia in base agli ingredienti utilizzati sia utilizzando diversi condimenti, una risorsa per donare gusto e sapore.

Portare in tavola insalate ricche di nutrienti, inoltre, permette anche di creare contorni e perfino piatti unici gustosi perfetti per la stagione calda. Il ruolo degli antiossidanti contenuti in molte verdure e numerosi frutti, in particolare, è quello di contrastare e neutralizzare i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento delle cellule e della degenerazione dei tessuti.

Le ricette da comporre possono variare a seconda dei gusti personali e della stagionalità degli ingredienti, anche al fine di dare vita ad accostamenti originali e sempre diversi. Tra le verdure e gli ortaggi che garantiscono un maggiore apporto di antiossidanti, ad esempio, ci sono i finocchi, i pomodori, le carote, la lattuga ma anche il mais e le cipolle. Tra i frutti, invece, nella lista della spesa non devono mai mancare il limone e le arance, il melone e l'esotico avocado.

Insalata finocchi e arance

Alle note proprietà depurative e antinfiammatorie dei finocchi si aggiungono anche spiccate qualità antiossidanti, che rendono questo ortaggio un concentrato di virtù benefiche. Ottimo da gustare sia crudo sia cotto, è perfetto per realizzare un'insalata dissetante e colorata. Occorre avere a disposizione:

un finocchio intero;

un'arancia;

olive taggiasche;

olio EVO, sale e pepe a piacere.

Dopo aver lavato e tagliato il finocchio a fettine non troppo sottili, si procede amalgamando in una ciotola anche l'arancio sbucciato e tagliato a fettine e infine le olive intere e snocciolate o tagliate a rondelle. Il condimento ideale è a base di olio EVO, sale, pepe e qualche cucchiaio di succo d'arancia.

Insalata melone e rucola

Melone e rucola sono un abbinamento perfetto per assumere buone dosi di vitamine e antiossidanti preparando un'insalata saporita e digeribile. Gli ingredienti sono i seguenti:

metà melone;

rucola;

aceto bianco, olio EVO e sale.

Il melone, privato della buccia e dei semi, deve essere tagliato a fette e a pezzi di dimensioni uniformi miscelandolo con la rucola e con il condimento, realizzato emulsionando olio, aceto e sale.

Insalata di avocado

Prezioso concentrato di grassi buoni, l'avocado è protagonista di un'insalata nutriente e dal gusto esotico. Occorrono:

un avocado non troppo maturo;

pomodori;

cipollotto;

olio EVO, sale, pepe e succo di limone.

La preparazione inizia sbucciando l'avocado, da tagliare a cubetti e irrorare con il succo di limone. In una ciotola si aggiungono anche i pomodori e il cipollotto affettato sottile. Alla fine, si condisce tutto con olio, sale e pepe a piacere.

Olio EVO concentrato di antiossidanti

Tra le numerose qualità benefiche dell'olio extra vergine di oliva non manca la presenza di antiossidanti naturali, grazie soprattutto ai polifenoli: queste sostanze si rivelano molto utili per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, per favorire le funzionalità della memoria e naturalmente per limitare l'azione dannosa dei radicali liberi.