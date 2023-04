Come rimpolpare il viso naturalmente a 60 anni

Sono molte le cause che possono, con l'andare del tempo, modificare i volumi del viso, provocando spesso disagio, soprattutto quando la pelle inizia a cedere, e le guance scendono e si svuotano.

L'invecchiamento della pelle inizia già intorno ai 25 anni e non si tratta solo di genetica: a questa infatti si possono aggiungere alcune "cattive abitudini" che velocizzano questo processo, come l’eccessiva esposizione al sole o a lampade solari, il fumo, l’utilizzo di alcuni farmaci, lo stress, la stanchezza, la cattiva alimentazione, l’inquinamento e prodotti cosmetici non idonei. La prima cosa da fare, è quella di controllare quanto ancora la nostra pelle del viso è elastica. Basta pizzicarla leggermente e vedere in quanto tempo torna al suo stato normale. Più il tempo aumenta minore è l'elasticita. Vediamo le soluzioni per ridare elasticità alla pelle.

Bere molta acqua

L'idratazione è un fattore molto importante. Può sembrare una cosa scontata ma un organismo disidratato si ripercuore anche sulla pelle che invecchia prima. Sul viso l’acqua contribuisce a mantenere elastico e tonico l’ovale del volto, svolgendo l’importante compito di barriera contro l’eccessiva evaporazione dei liquidi interni. Inoltre la scarsa idratazione compromette la capacità di difesa della pelle contro potenziali elementi tossici provenienti dall’esterno.

Iniziare a bere già appena alzati, non solo disintossica, ma idrata il nostro organismo permettendo alla pelle di rigenerarsi. Come scopo per tutta la giornata prendiamo l'abitudine di bere 2 litri di acqua naturale. Basta suddividerla durante il corso della giornata, bevendone di tanto in tanto qualche bicchiere, fino alla sera prima di andare a dormire. Contrariamente a quello consigliato fino a poco tempo fa, va benissimo berla anche durante il pranzo e la cena. L'acqua aiuta la digestione e regala un senso di sazietà.

Il massaggio facciale rassodante

Un metodo molto efficace è quello del massaggio. Recentemente sono uscite diverse tecniche come quella dello yoga facciale che risulta semplice da effettuare e richiede poco tempo. Dedicare 5 minuti ad un massaggio la sera, magari dopo essersi struccate, non solo aiuta la pelle ma rilassa e favorisce il sonno. In alternativa allo yoga, c'è il metodo gua sha che usa un particolare strumento in giada o quarzo rosa. Questo ha quasi un effetto botox, basta massaggiare il viso dal basso verso l’alto, esercitando delle piccole pressioni e con movimenti fluidi e regolari. Il gua sha distende con efficacia le contrazioni muscolari, contribuendo a migliorare l’elasticità muscolare, ed eliminando anche i gonfiori, localizzati soprattutto nel contorno occhi.

C'è poi la classica tecnica tonificante che viene utilizzata anche per il resto del corpo. Bisogna eseguire sull’intera superficie del viso, movimenti circolari con il palmo della mano e picchiettare le zone più soggette a invecchiamento cutaneo, come il contorno occhi le labbra e la fronte. I movimenti devono essere lenti e costanti e per migliorare gli effetti benefici si può anche usare una crema o un olio idratante e nutriente.

Le maschere rassodanti

Come alternativa al massaggio o anche, ancora meglio, coadiuvante a questo, si possono fare maschere "casalinghe" con ingredienti naturali, che non solo idratano ma regalano turgore alla pelle del viso. La prima è a base di carota e miele. Si fa bollire una carota per qualche minuto, per poi schiacciarla con una forchetta, e si aggiunge 2 o 3 cucchiai di miele. Una volta raffreddata va lasciata sul viso per 30 di minuti e poi risciacquata. Da ripetere due volte la settimana.

L'altra maschera rassodante è a base di yogurt e aloe. Basta mescolare 3 cucchiai di gel di aloe vera, con almeno 6 cucchiai di yogurt bianco naturale e applicarla sul viso e tenendola in posa per circa 20 minuti. Anche questa va ripetuta almeno due volte la settimana o alternata con quella alla carota.

Alimentazione

Per migliorare l'elasticità della pelle è consigliato seguire una dieta sana, integrando con semi ricchi di vitamina E, come girasole e zucca, e di omega 3-6 come i semi di lino, chia e canapa. Di grande aiuto anche la frutta secca come mandorle e nocciole (non più di 5/6 al giorno, da usare anche come spezzafame) e bere tè verde, dall’azione antiossidante, e frutta e verdura in abbondanza (ottimo l'avocado ricco di oli nutrienti).

Importante anche assumere una buona quantità di lisina che si trova nei piselli, nelle fave, nelle lenticchie. Come proteine, meglio prediligere le carni bianche come pollo, tacchino, coniglio. Altro alleato importante è l'olio d'oliva, ricco di nutrienti preziosi. Al contrario va limitato il consumo di zucchero e carboidrati raffinati.

Gli integratori corretti

Anche l'uso di integratori può essere molto utile per la nostra pelle. In commercio se ne trovano di molti tipi anche a prezzi contenuti, meglio privilegiare quelli di accertata sicurezza e con ingredienti biologici. In ogni caso prima dell'assunzione chiedere sempre il parere del proprio medico curante.