Look estivo con infradito: ecco come abbinarle in base a cosa scegli di indossare

Le infradito sono pratiche, comode da indossare in spiaggia o in città, e perfette per concedere ai piedi libertà di movimento e un po' di aria fresca. Per quanto siano da sempre associate alle vacanze e all'estate, in realtà si possono sfoggiare anche in occasioni più formali e anche glamour.

Tutto merito della moda che, negli anni, ha mostrato sempre più interesse nei confronti di questi calzari così semplici e particolari. Stravolgendone il look, in alcuni casi, arricchendole di dettagli e accessori, ma preservandone le caratteristiche principali: comodità e adattabilità. Le possono indossare tutti, over compresi, appassionati di moda e di modelli sempre più attuali.

Infradito, le calzature che arrivano da lontano

Le infradito sono calzature aperte composte da una suola e da una stringa a forma di Y, che contiene il piede e divide l'alluce dal resto delle dita. La struttura classica è in plastica o gomma, ma esistono diverse varianti in pelle, cuoio, dove la stringa centrale può risultare più o meno ampia, e in alcuni casi è presente un tacco di altezza variabile. Ma la struttura più diffusa e veduta è quella classica a sandalo, da sempre sinonimo di comodità e libertà, oltre che di versatilità.

Sono così diffuse che della loro presenza si ha traccia già nell'antico Egitto, ma anche in Grecia, nell'Impero Romano e in Mesopotamia. La forma rimanda a quella attuale mentre la struttura veniva realizzata con materiali differenti, dalle foglie di papiro alla pelle lavorata di animali, alla paglia, alle fibre di legno e molto altro. Un'evoluzione che non si è arrestata trasformandole nelle calzature più usate e diffuse, in particolare durante la bella stagione.

Infradito, come abbinarle per creare look di tendenza

Must have dei periodi più caldi, le infradito sono i sandali estivi più utilizzati per la loro praticità e leggerezza, perfette per affrontare le giornate più afose. Spesso associati all'idea di mare, costume e relax estivo, con il tempo sono riuscite a ritagliarsi uno spazio anche all'interno del mondo della moda. Elevandosi da semplici calzari da relax a scarpa di moda e super fashion. Per non sbagliare ecco qualche proposta look over, da abbinare alle infradito e da sfoggiare sia in vacanza che in città.

Jeans e comodità

Un look decisamente urban ma anche confortevole si tratta dell'abbinamento tra infradito e jeans, meglio dal taglio dritto e non particolarmente aderente. Da coordinare con una maglietta morbida o con una camicia oversize, con accessori in tinta con le infradito. Queste sono perfette nella versione più classica o con mini allacciatura alla caviglia.

Abito lungo

Ideale il vestito chemisier da abbinare a un infradito dal look romantico, oppure un abito lungo e largo dal taglio morbido e con micro decori floreali. Eleganza e raffinatezza anche con l'abito maxi con volant e maniche a palloncino, o con un mini dress in stile boho chic per un effetto naturale e romantico. Molto valido anche l'abbinamento con infradito più eleganti, in pelle e con dettagli gioiello luminosi.

Taglio corto

Non solo abiti lunghi ma anche midi e corti, oppure gonne corte al ginocchio in tessuto morbido o jeans, o anche longuette, da abbinare con una camicia leggera e svolazzante per un effetto soffice, elegante e fresco.

Gonna

In questo caso è meglio scegliere un modello lungo, dai toni chiari e dal taglio dritto, oppure morbida e svolazzante fino alle caviglie, da abbinare a un top con spalline larghe oppure con una T-shirt classica in tinta. Giocando con gli accessori che potranno abbinarsi alle infradito.

Pantaloni in tessuto

Per uno stile estivo ma più ricercato il pantalone Capri si sposa perfettamente con le infradito, in particolare se abbinato a una maglietta morbida. In alternativa, per un aperitivo sulla spiaggia, si può puntare su un completo in lino (abito caftano o pantalone più camicia) da affiancare a delle infradito in paglia o pelle. Infine per uno stile più glamour le infradito si possono indossare con un pantalone palazzo, abbinato a una maglia semi aderente con maniche a sbuffo, pochette e maxicollana di conchiglie coordinata. Ottima anche la combinazione con bermuda in tessuto e camicia a righe.

Scegliere il modello più adatto al proprio piede è fondamentale, così da

indossare le infradito sfruttandone tutta la comodità. E per chi ama un po' di altezza basta puntare sui, perfetta per sorreggere il plantare assicurando comfort e stabilità.