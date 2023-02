Telefoni cordless per over 65: i migliori 5 modelli

Con il passare degli anni, anche l’uso di un telefono fisso può diventare un ostacolo: per questo, per molti senior il telefono cordless diventa un aiuto in più in casa. I classici terminali possono avere infatti tasti troppo piccoli, display poco visibile, audio fievole e, in primis, la difficoltà di doverlo raggiugere e rispondere prima che smetta di squillare, creando anche un po’ di stress.

Su Amazon sono telefoni cordless che risolvono tutti questi problemi: abbiamo selezionato cinque modelli per over 65 che riescono a rendere più agevole l’esperienza d’uso, trasmettendo sicurezza agli anziani, che possono tenerlo sempre nelle loro vicinanze e tranquillizzando anche parenti e amici che sono in stretto contatto con loro.

Swissvoice, telefono senza fili dal design iconico

Nella forma ricorda molto i telefoni classici, ma è un cordless dotato di 10 diverse suonerie Hi-Fi che hanno il pregio di essere facilmente udibili e di un display con caratteri sufficientemente grandi per essere letti con facilità. L’ergonomia del telefono Swissvoice facilita l’uso anche di chi ha problemi di artrite e i cinque livelli di volume avvantaggiano le orecchie più ostiche.

Ha una portata di 50 metri nei luoghi chiusi e di 300 metri all’aperto, è dotato di pile ricaricabili che garantiscono fino a 12 ore di conversazione.

Gigaset A170, il cordless economico

Telefono senza fili con tastiera ergonomica e con display da 1,5 pollici retroilluminato. Il Gigaset A170 Consente la memorizzazione di numeri di telefono, da chiamare con la pressione di un solo tasto, e segnala la presenza di telefonate a cui non si è risposto. Il peso di 110 grammi lo rende facilmente sostenibile e la forma ne facilita l’uso.

Disponibile in colore rosso, ha dalla sua una durata delle due pile ricaricabili fino a 18 ore di conversazione. Include anche una funzione sveglia ed è un proposto a un prezzo davvero vantaggioso.

Doro PhoneEasy 110, per chi ha problemi di vista e udito

Un cordless concepito soprattutto per chi ha problemi di vista o accusa problemi all’udito. I tasti sono particolarmente grandi, così come i caratteri sul display LED. L’audio è amplificato e il volume delle suonerie raggiunge i 90 Db.

Garantisce una copertura fino a 50 metri al chiuso e 300 metri all’aperto e, fatto ancora più interessante, permette di essere accoppiato ad altri telefoni Doro PhoneEasy che non necessitano di collegamento telefonico.

Garantisce 10 ore di conversazione e fino a 100 ore in standby. Quando la carica delle pile è in esaurimento emette un segnale acustico, affinché ci si possa ricordare di posizionarlo nella sua base di ricarica.

Uleway: il telefono cellulare che usi come un fisso

È un telefono cellulare pensato per chi non ha una linea fissa e si distingue per la facilità e l’essenzialità d’uso. La funzione SOS, un pratico tasto da premere, chiama fino a 5 numeri di telefono fino a quando non si ottiene risposta.

Può essere usato con qualsiasi operatore telefonico, consente anche l’invio e la ricezione di messaggi e il display permette una facile consultazione. Tasti di grandi dimensioni per facilitarne l’uso e la batteria può resistere fino a 6-7 giorni con una sola ricarica. Ha il vivavoce, una fotocamera, la funzione calcolatrice, radio ed esecuzione di file Mp3. Non si connette a Internet.

Panasonic KX-TG1611JTH, tante funzioni a poco prezzo

Leggero e con display da 1,25 pollici retroilluminato, consente la memorizzazione di 50 contatti e la funzione chiamata rapida. Si può rispondere premendo un qualsiasi tasto e garantisce un tempo di standby fino a 170 ore. Un telefono essenziale dotato di una suoneria forte e di diversi livelli audio, per soddisfare le esigenze di chi ha problemi di udito.

