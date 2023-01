I migliori tablet per over 60

La tecnologia è sempre più centrale nel quotidiano e i silver, ossia gli over 60, ne fanno un grande uso. L’avanzare dell’età, tuttavia, può minare l’autonomia delle persone ma, trovando dispositivi adatti, si può continuare a godere dei vantaggi dell’inclusività digitale.

Informazioni, intrattenimento, servizi di assistenza online ma anche facilità nel contattare i propri cari sono i punti di forza più immediati delle tecnologie. La facilità d’uso, la mobilità e l’accessibilità sono elementi che vanno a sommarsi e ai quali, i tablet rispondono pienamente.

Ne abbiamo scelti cinque al fine di soddisfare tutte le esigenze, tenendo conto soprattutto della loro facilità d’uso e, più in generale, della loro utilità fuori e dentro casa perché i vantaggi che offrono possono essere usufruibili anche al di fuori delle mura domestiche.

Ognuno di questi tablet ha icone grandi facilmente visibili e riconoscibili, questo ne facilita l’uso – anche quello d’urgenza – senza dover inforcare occhiali.

Emporia Tablet

Dotato di connettività Wifi e 4G, può essere utilizzato anche fuori casa mediante una scheda Sim.

Ha un display da 10,1 pollici e le icone delle app sono di grandi dimensioni. Dotato di Android 11, di 4 Gb di Ram e di 32 Gb di spazio di archiviazione, è uno strumento sufficientemente potente e pratico per ogni tipo di necessità, dalla pura navigazione sul web fino all’intrattenimento, passando per le telefonate e le video chat di buona qualità, rese possibili da una web cam frontale dal 5 megapixel e una posteriore da 13 megapixel.

In dotazione c’è un supporto che, oltre a fungere da stazione di ricarica, permette di posizionare il tablet su qualsiasi piano d’appoggio senza necessità di tenerlo in mano

Il peso di 350 grammi e le dimensioni di 24,37 x 16,05 x 0,85 centimetri ne fanno uno strumento leggero e poco ingombrante. Non è dotato di porte Usb, è un tablet pensato per soddisfare ogni necessità con un grado di complessità ridotto.

Brondi Amico Tablet

Altro tablet pensato per un uso semplice e lineare, Brondi Amico Tablet ha un dispositivo da 10,1 pollici e può essere usato sia in Wifi sia con un massimo di due schede Sim.

A bordo ha Android 8.0 ed è dotato di un display da 10,1 pollici, 1 Gb di Ram e 8 Gb di spazio interno per l’archiviazione dei file. Una dotazione che ne fa uno strumento adatto alla navigazione sul web che trova il suo punto di forza nella durata della batteria, fino a 160 ore (oltre 6 giorni).

Fornito con WhatsApp e Skype già installati, ha una funzione per la richiesta di assistenza, un pratico tasto posto al lato del dispositivo per richiedere supporto in qualsiasi circostanza.

Tablet Fire HD 10

I tablet Fire sono prodotti a loro modo esclusivi, al contrario dei dispositivi Android che fanno ricorso allo store di applicazione Google Play, fanno leva sullo store di Amazon. Le app più diffuse, come per esempio WhatsApp, sono comunque disponibili.

Questo dispositivo è particolarmente adatto a chi è costretto a letto o ha una mobilità limitata e, oltre alla navigazione online, è concepito per usufruire dei contenuti multimediali (video e audio) e per gli amanti della lettura (Prime Reading).

Display da 10,1 pollici in full HD, processore con 2 GHz di potenza, 3 Gb di Ram e una capacità minima di storage da 32 Gb espandibile fino a 1 Tb con scheda microSD.

Non è dotato di slot Sim, funziona quindi soltanto sotto copertura Wifi. Ha un’autonomia fino a 12 ore e si ricarica completamente in 4 ore.

L’uso è fluido e dà veramente la sensazione di avere in mano uno strumento potente e valido.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Display da 10,4 pollici e due altoparlanti con Dolby Atmos che già fanno capire l’utilità di questo dispositivo per chi ha problemi di vista o di udito. L’applicazione Samsung Notes permette l’ingrandimento fino al 300% per una scrittura più agevole, che può essere resa ancora più immediata dalla S Pen, il pennino con cui scrive a mano libera senza la necessità di digitare le parole.

Lo spessore è di 7 millimetri, una forma ergonomica pensata per rendere il Samsung Galaxy Tab S6 Lite più maneggevole, senza affaticare il polso.

Memoria interna da 64 Gb (fino a 1 Terabyte aggiungendo una microSD) e Ram da 4 Gb fanno da corredo a questo tablet, insieme a una batteria da 7.040 mAh che ne garantisce l’uso fino a 13 ore.

Android 11, videocamera frontale da 5 megapixel e posteriore da 8 megapixel, connettività Usb, Wifi e Bluetooth. Non è predisposto per l’uso con una Sim.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd generation)

La prima caratteristica di questo tablet Lenovo è la resistenza, lo chassis è infatti completamente in metallo, resiste a urti e cadute.

Inoltre, è votato all’uso intenso. È dotato di un display ampio da 10,3” e di Android 9.0, è molto fluido nell’uso, in virtù di un processore Mediatek Helio octa-core da 1.8 GHz e di 4 Gb di Ram.

Lo storage interno è di 64 Gb ma può essere espanso fino a 1 Tb. Altra caratteristica che lo rende interessante è l’audio Atmos, che restituisce un’esperienza di suono avvolgente. Indicato per video, audio e lettura, non è dotato di scheda Sim, può però essere connesso a internet mediante Wifi.

