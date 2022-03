Trucco a 60 anni, come nascondere le rughe del collo

Il trucco dedicato al collo rappresenta uno dei problemi estetici che tutte le donne si trovano ad affrontare. In particolare per le over 60, il make-up rappresenta un grande dilemma: da un lato le rughe possono addirittura suggerire un’età anagrafica superiore a quella reale, dall’altro si rischia di creare una discrepanza di colorito e aspetto tra viso, collo e décolleté. Cosa fare?





Il ruolo del siero e del primer

I primi passi da compiere per truccare il collo, oltre che il viso, sono pulire, esfoliare e idratare la pelle. Successivamente si passa alla stesura del primer, che leviga la pelle e le dà uniformità. Di solito i primer possiedono determinate caratteristiche: sono idrantanti come una crema, coprono e colorano ma meno del fondotinta, possiedono qualità elasticizzanti e antirughe. Sono facili da stendere, perché li si può applicare con le dita della mano, come fossero una comunissima crema.

Per le senior è indicato l'utilizzo anche di un siero, perché riduce anche l'invecchiamento della pelle. Va steso in maniera omogenea e poco per volta, dato che si tratta di un prodotto concentrato che va assorbito dall'epidermide: bisogna fissare dei "puntini" di siero con le dita e poi spalmarlo in maniera uniforme. Bisogna però ricordare che, mentre il primer va usato dopo la crema idratante, il siero va invece messo prima.

L'importanza del correttore

Prima di ricorrere al fondotinta - o anche in alternativa, secondo le proprie esigenze - il correttore può essere utile coprire delle imperfezioni specifiche, come nei, rossori o macchie. Può essere steso con le dita ma anche con la spugnetta o con un pennellino - quest'ultimo soprattutto nel caso di imperfezioni davvero minuscole. Non bisogna però mai esagerare con le quantità, perché gli accumuli di correttore rischiano di essere antiestetici, soprattutto nei punti in cui si hanno più rughe.

Molto usati contro le rughe sono i correttori verdi, nati in realtà con la finalità di correggere le macchie rossastre sulla pelle. Le "tinte" dei correttori si basano sulla teoria dei colori complementari: per cui un correttore giallo maschera le macchie violacee, mentre quello arancione è utile se si hanno capillari blu pronunciati e visibili, e così via. È consigliabile l'utilizzo di un prodotto anti-età per le senior, perché è più facile da stendere uniformemente in presenza di rughe.

Il correttore, come pure il fondotinta, può essere fissato con un velo di cipria, passato uniformemente con un pennello. È consigliata la cipria mosaico, che dà risalto all'incarnato naturale della pelle attraverso le diverse tonalità presenti nella nuance scelta.

Come usare il fondotinta

Ilè un’arma a doppio taglio per quanto riguarda le rughe del collo, tanto più che non tutti sono d'accordo sull'applicazione del prodotto su questa zona del corpo. Se non si vuole applicare questo prodotto interamente, lo si può sfumare con la spugnetta, al fine di non creare troppo stacco con il colorito del viso. Tuttavia è bene applicare il fondotinta anche sul collo se si vogliono coprire le rughe, esattamente come si farebbe con il viso, ovvero picchettando con la spugna, sfumando poi invece in corrispondenza della scollatura.

Tra l’altro in commercio esistono prodotti sempre nuovi che possono avere funzioni "tre in uno" (uniformante, idratante e colorante), oppure che coprono la pelle occultando in maniera assolutamente naturale le imperfezioni. L'ideale sarebbe farsi consigliare dal medico estetico: la regola migliore è, in assenza di allergie specifiche, provare diversi prodotti per testare quale faccia al caso proprio in termini di resa, effetto finale e tenuta. In presenza di ipersensibilità o problemi di pelle, è meglio chiedere sempre il parere al dermatologo e all'allergologo di fiducia.

Le caratteristiche che deve avere un fondotinta da applicare al collo sono:

deve essere coprente , possibilmente in crema perché in questo modo è più semplice da stendere con uniformità;

, possibilmente in crema perché in questo modo è più semplice da stendere con uniformità; deve essere “fresco” , ossia il tubetto deve essere cambiato almeno una volta al mese dall’apertura, perché anche i cosmetici scadono e un fondotinta vecchio può provocare danni alla pelle, come dermatiti e macchie;

, ossia il tubetto deve essere cambiato almeno una volta al mese dall’apertura, perché anche i cosmetici scadono e un fondotinta vecchio può provocare danni alla pelle, come dermatiti e macchie; deve essere di qualità, altrimenti non assicura una buona tenuta nel tempo.

È comunque buona norma non ritoccare troppo spesso il fondotinta, ma struccarsi, lasciar riposare la pelle per qualche ora e poi ritruccarsi, più volte durante il giorno se si ha questa esigenza.

La skincare vince sempre

Dopo aver tenuto il trucco sulla pelle per tutto il giorno, la cute ha bisogno di respirare, i pori devono rimanere per un po' liberi. Struccarsi è importante, fondamentale, ma non basta. Si deve seguire un rigido schema di skincare almeno una volta al giorno, magari la sera, per poter tenere la pelle sempre tonica ed elastica. Lo schema deve seguire diverse fasi, le seguenti sono quelle fondamentali e valide per le donne over 60:

struccarsi , per eliminare ogni traccia grossolana dei cosmetici dal proprio volto, non solo il fondotinta ma anche eventuale cipria, ombretto, mascara, rossetto o altro;

, per eliminare ogni traccia grossolana dei cosmetici dal proprio volto, non solo il fondotinta ma anche eventuale cipria, ombretto, mascara, rossetto o altro; detergere a fondo la pelle , per eliminare le minuzie relative ai residui cosmetici e tutte le impurità che possono aver interferito dall’esterno, come lo smog e il fumo di sigaretta anche passivo;

, per eliminare le minuzie relative ai residui cosmetici e tutte le impurità che possono aver interferito dall’esterno, come lo smog e il fumo di sigaretta anche passivo; passare il tonico , ossia utilizzare un prodotto che serve a mantenere elastica e giovane la pelle;

, ossia utilizzare un prodotto che serve a mantenere elastica e giovane la pelle; usare il contorno occhi , che va steso picchettando sulle borse per eliminare il liquido in eccesso;

, che va steso picchettando sulle borse per eliminare il liquido in eccesso; stendere la crema o la maschera, si tratta dell’ultima fase ed è squisitamente personale, perché dipende da cosa si vuole ottenere dalla skincare.

Le creme effetto lifting

La crema effetto lifting è uno dei prodotti di bellezza più utile per le donne over 60: di solito questi cosmetici contengono acido ialuronico o sostanze simili, che aiutano ad alleviare gli effetti dell’età sulla pelle, stendendo così le rughe e dando alla pelle un aspetto più fresco.

Alcune creme di questo tipo possono possedere anche effetti rassodanti e tonificanti, oltre che drenanti, il che va ad aggiungersi all'azione di altri prodotti che si utilizzano durante la skincare, a meno che nel foglietto illustrativo non siano presenti note specifiche.