Valigia, 7 indispensabili che un over 60 dovrebbe portare in vacanza

Preparare la valigia per un weekend al mare, una gita o la vacanza estiva può rivelarsi una vera e propria missione a anche a 60 anni.

Non è semplice organizzare al meglio il necessario da portarsi con sé e. molte sono le persone che considerano questo momento un vero e proprio dramma. Preparare l’indispensabile per il proprio bagaglio di viaggio porta con sé un vero e proprio stato di ansia.

C’è chi tende a riempirlo con cose inutili perché teme di ritrovarsi a fronteggiare imprevisti di fronte ai quali non vuole ritrovarsi impreparato. Che si tratti di un weekend fuori porta o delle tanto attese ferie estive, ecco una serie di cose indispensabili che non devono mai mancare nella propria valigia a 60 anni.

Crema solare

Nel proprio beauty case non deve mai mancare una crema solare con filtro protettivo adeguato al proprio fototipo. Che sia una vacanza al mare o in montagna la pelle va protetta dai raggi ultravioletti che risultano dannosi per la salute oltre a incentivare la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo e della comparsa delle macchie scure.

Probiotici

Alleati del microbiota intestinale. Assumerli quotidianamente è una forma di prevenzione contro disturbi gastrointestinali o per contrastare stitichezza o disbiosi intestinale, disturbi molto frequenti quando si è fuori casa. Aiutano a preservare la flora batterica buona.

Kit pronto soccorso

Utile per qualsiasi tipo di emergenza. In esso non devono mai mancare cerotti di ogni forma e dimensione, garze, salviette igienizzanti, detergente antisettico per ferite, repellente per insetti e termometro digitale. Sono gli indispensabili per poter far fronte alle piccole ed eventuali emergenze durante il viaggio. Da aggiungere i farmaci che sono indispensabili per la propria salute.

Un libro emozionante

Leggere in vacanza è una delle attività più piacevoli e oli rilassanti in vacanza o durante in viaggio in treno o aereo. Dona uno stato di benessere inedito. Consente alla mente di immergersi nel mondo e nelle emozioni create dalla storia che abbiamo scelto. È un modo per rendere arricchente e di qualità il tempo libero oltre a mantenere attive le funzioni cognitive.

Kit per la tecnologia

Caricabatteria per tablet o smartphone, adattatori per prese e spine soprattutto se ci si reca all’estero consentono di mantenere attivi i dispositivi elettronici che ci possono essere utili per comunicare, informarsi fuori di casa o ascoltare musica durante il viaggio o in spiaggia o per scattare fotografie per immortalare momenti indimenticabili vissuti a pieno con gli amici o paesaggi mozzafiato

Foulard

Oltre ad essere un accessorio di moda, molto in voga per questa estate è un alleato per proteggere i capelli dal sole o il collo dall’aria condizionate quando si viaggia in treno e aereo con l’aria condizionata o quando si entra in un negozio o supermercato.

È utile per proteggersi dallo shock termico quando si passa dal caldo afoso esterno al freddo dell’aria condizionata di certi ambienti.

Acqua profumata

È consigliata per rinfrescare la pelle del viso durante l’estate, idratarla e levigarla. Preziosa anche come base per la skin care quotidiana o il make up essenziale. Valida alternativa al profumo in spiaggia.