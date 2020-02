Aggressione dentro il poliambulatorio: medico picchia un dipendente Asp

Sono stati momenti di apprensione quelli della tarda mattinata di ieriper un caso di aggressione all’interno del poliambulatorio di Bagheria, in provincia di Palermo. Un medico è entrato dentro i locali della struttura con un unico obiettivo: cercare un dipendente dell’Asp di sua conoscenza e colpirlo direttamente al volto. Così è stato.

Il fatto si è consumato in pochi momenti. Nemmeno il tempo di capire quello che stava accadendo che la vittima, un uomo di 60 anni, si è ritrovata a dover chiedere aiuto alle cure del pronto soccorso. Era circa orario di pranzo quando è accaduto il fatto. L’impiegato dell’azienda sanitaria provinciale nello specifico si occupa di effettuare visite a domicilio nei confronti delle persone con problemi di disabilità. Stando al suo racconto, il medico lo avrebbe aggredito e bloccato per poi sferrargli dei colpi sul volto, rompendogli pure gli occhiali.

“ Ero al mio posto di lavoro - ha raccontato il 60enne ai poliziotti- e sono stato aggredito da questa persona che conoscevo. Ha prima inveito e poi mi ha aggredito, scaraventato contro l’armadietto e poi dato una manata in faccia rompendomi gli occhiali da vista. Come pubblico ufficiale non ho potuto rispondere ”. Nel corso della denuncia è emerso che fra i due vi fossero dei problemi. “ Mi reputa responsabile - ha detto ancora l’uomo - di mancate prestazioni sanitarie, mentre io ho solo fatto il mio lavoro ”. Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla vittima, in un primo momento si è pensato che tra i due vi fossero solo degli screzi lavorativi.

A quanto pare invece le controversie tra i due sarebbero sorte per motivi personali. La vittima dopo i colpi presi ha dovuto far ricorso alle cure sanitarie del pronto soccorso. Per lui degli ematomi al volto giudicati guaribili in tre giorni. I poliziotti non hanno potuto procedere in questo caso per il reato di lesioni gravi. Sarebbe stata necessaria una prognosi di almeno venti giorni.