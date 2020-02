Il pusher con il reddito di cittadinanza non sfugge al fiuto di Charlie

Una centrale dello spaccio in casa e il reddito di cittadinanza in tasca. Un uomo, Stefano Bendici, 44 anni di Salemi, è stato arrestato dai carabinieri del trapanese per detenzione ai fini di spaccio di droga. L'arresto è il frutto di una vasta operazione che ha coinvolto oltre 20 carabinieri del territorio, coordinati dal comandante maresciallo maggiore Calogero Salvaggio con il supporto dei colleghi delle unità cinofile dei carabinieri di Palermo.

Il servizio straordinario di controllo del territorio, ha previsto svariate perquisizioni personali, domiciliari e veicolari nei confronti di numerosi soggetti presenti sul territorio.Inoltre sono stati effettuati mirati controlli alla circolazione stradale lungo le arterie principali del comune salemitano. In particolare, i militari si sono accorti di uno strano via vai di persone in quella che poi è risultata essere l'abitazione di Bendici. Dopo alcune ore di appostamento, i militari hanno deciso di entrare in casa.

Alla vista dei carabinieri, Bendici, ha tentato, invano, di disfarsi di un borsone nero lanciandolo dalla finestra del primo piano della sua abitazione. I carabinieri, che nel frattempo avevano cinturato la zona della palazzina, lo hanno immediatamente recuperato. All'interno del borsone, i militari hanno trovato cento grammi di droga divisa giù in dosi, oltre a un bilancino di precisione e numerose buste in cellophane tipicamente utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Con l'aiuto del fiuto di Charlie, i carabinieri hanno anche recuperato altra droga che era stata nascosta da Bendici in varie zone della casa.

All'interno dell'abitazione, sono stati trovati anche oltre duemila euro in contanti presumibilmente provento dell’attività di spaccio che sono stati sequestrati. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Ma non è finita qui. Perché i successivi accertamenti hanno permesso di appurare come Bendici percepisse anche il reddito di cittadinanza. Ora i carabinieri lo segnaleranno all’Inps per la successiva sospensione del beneficio.

L'arresto dell'umo si inserisce in una serie di controlli approfonditi del territorio predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Trapani, ormai intrapresi da per rispondere in maniera efficace agli spunti operativi che pervengono dal territorio. Di recente, infatti, sono stati aumentati i servizi di controllo del territorio che hanno riguardato il contrasto al fenomeno della guida senza casco da parte dei conducenti di motocicli, spesso minorenni, per salvaguardare l’incolumità fisica degli stessi in caso di incidente. Ma non solo. I carabinieri, infatti, puntano al contrasto all’uso dei telefonini durante la guida e intercettare veicoli sprovvisti di assicurazione. Le operazioni prevedono anche i controlli ad esercizi pubblici (quali pub, ristoranti, cantieri edili) effettuati con il supporto dei militari dei reparti specializzati dell’Arma come i Nas e finalizzati alla tutela del diritto alla salute alimentare del consumatore, o dei militari del Nil per la sicurezza sui luoghi di lavoro.