Palma d'oro a sorpresa.Travolta stupisce Cannes

da Cannes

Il cinema spesso è quello che non succede nella realtà. Cannes non si smentisce e propone un fuori programma a sorpresa. Alla prima di Propeller one way night coach l'ospite è il regista John Travolta che presenta fuori concorso la sua prima regia. Accolto da un'ovazione e da un filmato che ripercorre la sua carriera, sale sul palco e dopo la fragorosa accoglienza arriva la sorpresa che nessuno attendeva e non era stata annunciata. Il direttore artistico Thierry Fremaux consegna la Palma d'oro d'onore all'attore che più di ogni altro, nell'ultimo quarto del Ventesimo secolo ha attraversato generi e titoli. Per lui scatta il tripudio che commuove lo stesso Travolta. "Avete trasmesso immagini che provocano emozioni nel mio cuore". In sala con la figlia, Ella Blue, che recita nel film, il protagonista di Grease riesce a stento a trattenere le lacrime.

Il fuori programma comprende il ricordo della mamma, peraltro pertinente al tema della serata perché il film è un omaggio alla sua passione e alla sua infanzia. La voce di Travolta accompagna le sequenze che lo ritraggono bambino di nove anni quando viene portato in volo su un aereo per la prima volta della sua vita. È un racconto tenero e suggestivo, il 72enne divo di Hollywood ricorda un'esperienza che lo ha segnato, impressionando in modo indelebile la sua personalità. L'hobby per l'aeronautica e il volo, in quella lontana fattispecie verso Los Angeles. Una sorta di premonizione che anticipava larga parte di una carriera che lo ha reso celebre.

È bastato che le note di Grease risuonassero in sala perché l'intera platea iniziasse a ballare. Di lì a poco il film ha completato le emozioni grazie alla colonna sonora che Travolta regista ha scelto per il esordio autobiografico, completamente contro tendenza rispetto alla norma.

Nel pomeriggio il film giapponese in gara è durato tre ore e un quarto mentre lui, Palma d'oro all'improvviso, se la cava in un'oretta. Un esordio da regista condito dal titolo più ambito anche se, in questo caso, soltanto onorario. Una leggenda intramontabile.