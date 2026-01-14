È "The Paper" bellezza! Ovvero il giornalismo di oggi

Partiamo da un dato di simpatia diretta. Ad essere giornalisti e a vedere la fatica che si fa a far funzionare un giornale, in un mondo invaso dai social, e dove le edicole stentano a stare aperte, si prova subito empatia. Ecco che allora venendo precipitati, in presa diretta, nelle disavventure del Toledo Truth-Teller, quotidiano in declino del Midwest americano, oggi in piena crisi e costretto a convivere con la feroce economia della carta (compresa quella dei bagni) si inizia subito a tifare per la più sgarrupata delle redazioni. È questo il cuore della serie The Paper, spin off del noto The Office, che sarà disponibile dal 26 gennaio (con tutti gli episodi) su Sky e in streaming solo su Now.
La tecnica narrativa è la stessa della serie madre, ovvero quella del mockumentary, del falso documentario, con una troupe che si infila nella vita di questa redazione che lotta con i denti per restare a galla. Anche a costo di reclutare dei molto poco preparati volontari, di arrangiarsi come si può con le agenzie. Il risultato è davvero molto comico ma fa anche riflettere sulle difficoltà del giornalismo che si vedono anche in Italia. Il tutto amplificato dall'arrabattarsi disperato di un giornale locale. Quasi impossibile non affezionarsi a questi giornalisti "underdog" che devono affrontare la qualunque. Siamo al lato opposto della grande retorica giornalistica Usa portata sullo schermo da film come Tutti gli uomini del presidente (1976) o Il caso Spotlight (2015). La sitcom, che ha nel cast anche Sabrina Impacciatore (nella foto) centra tutto sulle dinamiche interpersonali, su una certa claustrofobia da redazione e produce moltissime risate. Si può anche dire, parlando da professionisti, che azzecca un sacco di dinamiche reali da chiusura del giornale o da riunione di preparazione del medesimo, ovviamente portandole verso il paradossale e l'ilarotragedia da Pulitzer infranti.
La dinamica più bella? Quella tra Ned Sampson (interpretato da Domhnall Gleeson) nuovo caporedattore con entusiasmo per il "buon vecchio giornalismo su carta" econ un idealismo ammirevole ed Esmeralda Grand (l'Impacciatore), direttrice editoriale del giornale e della sua versione online, descritta come eccentrica e manipolatrice, pronta a sabotare ogni sforzo del nuovo arrivato.