Da Paperone agli X-Men. In Fiera mondi a fumetti

«Panini Comics» torna a «Milan Games Week & Cartoomics» (Fiera Milano Rho) da oggi a domenica - con novità editoriali e incontri con gli autori nazionali e internazionali. Tra gli ospiti di questa edizione Jason Aaron, Bartosz Sztybor, Claudio Sciarrone, Corrado Mastantuono, David Lopez, Giada Perissinotto, Lorenzo Pastrovicchio, Pepe Larraz, Simone di Meo e Valerio Schiti. Scrittore di fumetti di successo da oltre due decenni, Aaron è diventato uno degli autori più importanti della Casa delle Idee realizzando storie per «Avengers», «Ghost Rider», «Thor», «Doctor Strange», «Wolverine» e «X-Men».

A Milano Aaron, oltre a «Zio Paperone e il Decino dell'Infinito», presenta la serie DC Batman Off-World e la nuova serie «Teenage Mutant Ninja Turtles» per celebrare il 40° anniversario delle Tartarughe Ninja. Aaron sarà protagonista di diversi appuntamenti: oggi alle 16,30 parteciperà all'incontro «Marvel Legacy - L'eredità della Marvel di ieri negli autori di oggi», un viaggio sull'importanza dei classici nel fumetto moderno. Sabato alle 12,30, prenderà parte a 40 anni di «Teenage Mutant Ninja Turtles». E sempre sabato alle 19 sarà protagonista dell'evento dedicato alla genesi della prima storia Disney realizzata in collaborazione con Marvel. Infine, domenica alle 14,30, sarà il momento di «Universi Assoluti», una retrospettiva sulla carriera di Aaron, che ha spaziato in ogni genere e tipologia di fumetto.

Altro ospite è Bartosz Sztybor, che sarà presente con il primo Omnibus di «Cyberpunk 2077» e, insieme all'eccezionale disegnatore Corrado Mastantuono, con l'edizione Artist Edition di «The Witcher: Corvo Bianco», una nuova serie a fumetti ambientata nel celebre universo di «The Witcher». Sztybor sarà protagonista, alle 14,30 di oggi dell'incontro Cyberpunk 2077. L'evento sarà condotto da Marco Mottura e Francesco Fossetti di RoundTwo. Dall'universo Marvel arrivano due nomi come Valerio Schiti, che sta entusiasmando i fan, e Pepe Larraz. Entrambi gli autori saranno protagonisti del panel X-Men: «Lunga vita all'era di Krakoa» per una retrospettiva sul lavoro di worldbuilding dell'era di Krakoa degli X-Men, domani alle ore 16. Tra le novità Planet Manga disponibili in Fiera: «L'Uomo Tigre - Tiger Mask New Edition 1», una nuova edizione in sette volumi della pietra miliare del fumetto giapponese. «Blade & Bastard 1», un dark fantasy ispirato ai dungeon crawl Wizardry. E alla fiera dedicata al mondo videoludico, non può mancare il primo numero di «Kingdom Hearts III», la nuova avventura del manga tratto dalla saga di videogiochi di culto targati Disney e Square Enix.

Infine due Collabovariant di «Black Clover 38» e «My Hero Academia 40».

Sono disponibili solo in fumetteria e a Milan Games Week presso gli stand Panini Comics e Star Shop. Un weekend all'insegna di incontri, novità e appuntamenti (tutti i dettagli sulle sessioni di firmacopie e ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social ufficiali Panini Comics e su Panini.it.).